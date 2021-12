Turun kaupunki koittaa paikata vanhuspalveluiden lähihoitajapulaa oppisopimuksilla

Turun kaupunki houkuttelee kymmeniä lähihoitajaopiskelijoita kesätöihin kotihoitoon sekä vanhusten asumispalveluihin oppisopimuksella. Opiskelijoille tarjotaan palkallinen kesätyö, nimetty ohjaaja, nopeampi valmistuminen ammattiin, laadukas oppimisympäristö sekä mahdollisuus vakituiseen työsuhteeseen.

– Meillä on valtava pula lähihoitajista erityisesti vanhuspalveluissa, ja tämä on yksi keino, jolla pyrimme houkuttelemaan uusia työntekijöitä. Koulutus on räätälöity yhdessä Turun oppisopimustoimiston ja Turun ammatti-instituutin kanssa, Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden hallintoylihoitaja Reija Ekdal sanoo tiedotteessa.

Lähihoitajille tarjottava kesätyöjakso kestää kesä-elokuun ajan.

Oppisopimus perustuu yhteistyöhön, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkakouluttaja, oppilaitoksen opettajat sekä koulutustarkastaja oppisopimustoimistosta. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta, noin 80 prosenttia, tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Tämän lisäksi opiskelijan ammatillista osaamista tuetaan tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Oppisopimusopiskelu antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ammatti suoraan niiltä, jotka sen jo osaavat. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on erinomaiset valmiudet siirtyä työelämään. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen peruspilareita ovat monipuoliset tehtävät, ammattitaitoinen työyhteisö sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet, koulutustarkastaja Terhi Solmula Turun oppisopimustoimistosta kertoo.