Turussa on järjestetty kuluneena vuonna pysäköintikokeiluja, joiden tarkoituksena on edistää vähähiilistä liikkumista.Tavoitteena on vähentää turhaa autoiluja, kun esimerkiksi pysäköintipaikka löytyy aikaisempaa helpommin. Kokeiluista toivotaan pysyviä ratkaisuja.

Suurin osa kokeiluista on päättynyt tai päättymässä, ja nyt Turku toivoo niistä palautetta kyselyllä. Palveluita ovat olleet muun muassa sujuva kadunvarsipysäköinti Tuomiokirkontorilla, turvalinen pyöräpysäköinti Kupittaalla ja Hansakorttelissa, pysäköintipaikkojen vertaisvuokraaminen ja kadunvarsipaikan varaaminen Aurakadulla. Tammikuun loppuun asti on yhä voimassa pysäköintietuus kimppakyytiautoille -kokeilu.

Kyselyyn voi vastata perjantaihin asti.

Turku lupaa palkintoina arvokkaimpien palautteiden vastaajille viisi Food Walk -lahjakorttia yhden henkilöä kohden. Palautekysely koskee vain autopysäköinnin kokeiluja, mutta samaan aikaan toteutetuista pyöräpysäköintikokeiluista voi antaa palautetta noora.salmela(at)turku. fi tai jussi.2.saari(at)turku.fi.

Valmisteilla on myös kokeilu tapahtumien aikaisen pysäköinnin ohjauksesta.