Bisnesfestivaali Shift hakee uutta toimitusjohtajaa

Juha Laurila

Sini Toivonen (vas.) on Shiftin viimeisin toimitusjohtaja, joka jää äitiysvapaalle maaliskuusta alkaen. Hän on myös yksi festivaalin ensimmäisistä työntekijöistä. Edeltävä puheenjohtaja Mari Männistö toimii asiakkuusjohtajana turkulaisessa markkinointitoimistossa Nitrossa ja on Suomen Nuorkauppakamareiden puheenjohtaja. Tapahtuman ensimmäinen toimitusjohtaja Alexander Törnroth vastaa nykyisin tekoälykiihdyttämön toiminnasta Teknologiateollisuus ry:ssä ja on kansallisen tekoäly ekosysteemin kehittäjä Silo Ai:lla. Turussa Törnroth tunnetaan Kakola Brewing Companyn ja Shiftin yhtenä perustajana.