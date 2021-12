Lounais-Suomen jätehuolto lisää jätteen lajitteluasemien aukioloaikoja ensi vuonna

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) lisää lajitteluasemiensa aukioloaikoja yli 2 500 tunnilla ensi vuonna. Vuodenvaihteessa muuttuvat Kemiönsaaren, Paimion, Perniön ja Yläneen aukioloajat. Tiedotteen mukaan aukioloaikoja lisäämällä halutaan parantaa jätehuollon palvelutasoa ja materiaalien kiertoon saamista.

Aukioloaikoihin on tehty muutoksia asukkailta saadun palautteen sekä asiakasmäärien perusteella.

– Tavoitteena on lisätä lajitteluasemapalvelujen saavutettavuutta. Kyseessä on palvelutason nosto, joka on tullut mahdolliseksi Lounavoiman käyttöönotosta saatujen säästöjen myötä. Kun saavutettavuus paranee, materiaalit saadaan asukkailta paremmin kiertoon, LSJH:n käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta toteaa tiedotteessa.

Suurimmat muutokset on tehty Kemiönsaaren, Korppoon, Isosuon, Paimion, Perniön ja Rauhalan lajitteluasemien aukioloaikoihin, joista Kemiönsaaren, Paimion ja Perniön aukioloaikamuutokset astuvat voimaan heti vuoden 2022 alusta. Myös Yläneellä tunnilla aikaistettu torstaiaukiolo otetaan käyttöön heti vuoden vaihduttua.

Tammikuussa 2022 Kemiönsaaren lajitteluaseman aukiolo tuplaantuu, kun asema on avoinna talvikaudella maanantaisin ja keskiviikkoisin nykyisen torstaiaukiolon sijaan. Myös keväällä alkavalle sesonkikaudelle on luvassa lisätunteja, ja heinä–elokuun sunnuntaiaukioloaika aikaistuu tunnilla.

Perniössä talvikauden aukiolopäivä muuttuu vuoden alusta ja asema palvelee keskiviikon sijasta tiistaisin. Myös aseman huhti–lokakuun aukioloon tulee täydennystä.

Paimion lajitteluasemalle on luvassa eniten uusia aukiolopäiviä, sillä asema on jatkossa auki arkisin ympäri vuoden ja huhti–lokakuun lauantaiaukioloaika pitenee. Aiemmin Paimion lajitteluasema on palvellut talvikaudella maanantaisin ja keskiviikkoisin. Yläneellä torstain aukioloaikaa aikaistetaan tunnilla eli asema palvelee jatkossa 13–18 nykyisen 14–19 sijaan.

Muiden asemien aukioloaikamuutokset konkretisoituvat huhtikuussa alkavan kevään sesongin myötä. Isosuon ja Rauhalan lajitteluasemien aukiolotunteja on lisätty huhti–lokakuussa 60 prosentilla. Kumpikin asema palvelee sesonkikaudella joka arkipäivä kello 7–19 sekä tämän lisäksi joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai.

– Korppoossa huhti–lokakuun aukiolopäiviin tulee yksi lisää. Asema palvelee huhti–lokakuussa tiistaisin ja keskiviikkoisin sekä perjantaisin ja joka kuukauden viimeinen arkilauantai. LSJH:n viime viikolla jakamasta seinäkalenterista oli Korppoon aukioloajan osalta jäänyt harmillisesti pois perjantain aukioloaika, Metsänranta pahoittelee.

Topinojan ja Korvenmäen aukioloaikoihin on tehty pieniä tarkistuksia, jotka nekin astuvat voimaan kevätkaudella. Auranmaan ja Houtskarin lajitteluasemien aukioloajat pysyvät nykyisellään. Mörttilän lajitteluaseman aukioloajoista tiedotetaan LSJH:n nettisivuilla sekä Utön kaupan ilmoitustaululla.

LSJH:n tuoreimmassa omistajakunnassa Uudessakaupungissa asukkaita palvelee vielä vuoden 2022 ajan Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus Munaistenmetsässä. Asema on ympäri vuoden auki arkipäivisin sekä viitenä lauantaipäivänä vuoden 2022 aikana.