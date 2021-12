Yhdysvaltojen tornadojen uhriluku nousi yli 80:een – ainakin kuusi kuoli Amazonin varaston romahdettua

Yhdysvalloissa riehuneiden tornadojen uhriluku on noussut yli 80:een. Viimeisimpänä tiedotettiin ainakin kuuden ihmisen kuolleen tornadon romahdutettua verkkokauppa Amazonin varaston Illinoisin osavaltion Edwardsvillessä, kun yövuoro oli ollut käsittelemässä joululahjatilauksia.

Suurin osa kuolonuhreista on tullut Kentuckyn osavaltiossa, jossa kuolonuhreja on noin 70. Kentuckyn kuvernööri Andy Beshear kuitenkin pelkää kuolonuhreja olevan yli sata. Kymmeniä ihmisiä on edelleen kateissa.

Kentuckyn ja Illinoisin lisäksi kuolemantapauksia on ollut ainakin Arkansasissa, Tennesseessä ja Missourissa.

Lisäksi aineelliset tuhot ovat mittavia: rakennuksia ja infrastruktuuria on tuhoutunut, puita kaatunut juurineen ja autoja lentänyt katolleen. Lisäksi sähköt ovat poikki ainakin puolesta miljoonasta kotitaloudesta eri osavaltioissa.

Pelastustyöntekijät ja paikalliset asukkaat ovat etsineet niin kodeistaan kuin työpaikoiltaan mahdollisesti henkiin jääneitä ja kartoittaneet vahinkojen laajuutta.

Perjantai-iltana paikallista aikaa Yhdysvaltain keskiosia riepotelleen myrskyn arvellaan aiheuttaneen noin 30 tornadoa.

Mayfield on kuin pommin jäljiltä

Beshearin mukaan esimerkiksi Kentuckyn Mayfieldin kaupungissa kynttilätehtaassa oli paikalla yli sata työntekijää, kun rakennuksen katto romahti. Osa ihmisistä on saatu pelastettua rakennuksen raunioista, mutta Beshearin mukaan "olisi ihme, jos ketään enää löydetään elossa".

10 000 asukkaan Mayfieldin on kuvailtu olevan kuin pommin jäljiltä. Vapaaehtoiset ovat jakaneet alueen asukkaille esimerkiksi vettä, lämpimiä vaatteita ja vauvanvaippoja.

Beshearin mukaan Mayfieldin läpi kulkenut tornado oli edennyt yhteensä 227 mailin (noin 365 kilometrin) matkan. Tätä ennen pisimmän matkan taittanut tornado Yhdysvalloissa kirjattiin Missourissa vuonna 1925, jolloin reitti ylsi 219 mailiin (noin 352 kilometriin). Tuolloin lähes 700 ihmistä kuoli.

Myrskyn voimaa osoitti esimerkiksi se, että kun tuulet heittivät 27-vaunuisen junan raiteilta lähellä Earlintonia Kentuckyssa, yksi vaunu lensi lähes 70 metrin matkan ylämäkeen ja toinen vaunu talon päälle. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut.

Presidentti Biden: "Tämä on tragedia"

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut liittovaltiolta apua tornadojen riepottelemille osavaltioille. Biden kertoi televisioidussa tilaisuudessa, että kyseessä oli todennäköisesti yksi pahimmista tornadokatastrofeista maan historiassa.

– Tämä on tragedia, emmekä vieläkään tiedä, kuinka monta ihmishenkeä on menetetty ja vahinkojen todellista määrää, presidentti totesi.

Bidenilta kysyttiin tilaisuudessa, onko ilmastonmuutos vaikuttanut myrskyihin. Hän vastasi, ettei osaa ottaa kantaa tarkkoihin vaikutuksiin, mutta kertoi aikovansa pyytää Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastoa tutkimaan asiaa. Presidentti kuitenkin huomautti "kaikkien tietävän", että ilmaston lämpeneminen tekee sääilmiöistä aiempaa intensiivisempiä.

Biden lupasi myös vierailla tuhoalueilla, mutta sanoi haluavansa varmistaa, ettei hänen vierailunsa ole haitaksi pelastusoperaatiolle.

Amazonin perustaja Jeff Bezos tviittasi lauantaina osanottonsa Edwardsvillessä kuolleiden omaisille. Hän kuvaili uutista traagiseksi ja sanoi kaikkien surevan työkavereiden menettämistä.