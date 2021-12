Missä on Irmeli? – poliisi ja useat vapaaehtoiset etsineet kadonnutta naista viikonloppuna Turussa

Poliisi ja useat vapaaehtoiset ovat etsineet kadonnutta naista viikonlopun aikana Turussa. 60-vuotias nainen lähti kotoaan Turun sataman alueelta liikkeelle perjantaina kello 10.30, jonka jälkeen häneen ei ole saatu yhteyttä.

Naisen lapset koordinoivat laajoja etsintöjä sosiaalisen median kautta. Kadonneelle on perustettu oma Facebook-ryhmä, johon vapaaehtoiset voivat päivittää etsimiään alueitaan. Ilmoitusta on jaettu pari tuhatta kertaa, ja perustetussa ryhmässä oli sunnuntaiaamuna yli 800 jäsentä.

Kadonneen omaisten mukaan naisen sijaintia on yritetty paikantaa 112-sovelluksen avulla. Sovellus on paikantanut puhelimen muun muassa Ruissaloon ja Pansioon.

Kadonnut on pukeutunut viininpunaiseen toppatakkiin ja mustiin housuihin. Hänellä on ruskeat hiukset ja otsatukka. Hän on hoikkavartaloinen ja 160 senttimetriä pitkä.

Havainnoista voi ilmoittaa hätäkeskukseen. Lounais-Suomen poliisi on luvannut tiedottaa tapauksesta vielä aamupäivän aikana.