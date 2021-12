Ulkoministeriö: al-Holin leirillä olleet äiti ja neljä lasta tuotu tänään Suomeen

Suomalainen äiti ja hänen neljä lastaan on kotiutetti tänään perjantaina Syyriasta, kertoo ulkoministeriö. Koko perhe on ollut aiemmin al-Holin vankileirillä. Ulkoministeriö ei tiedotteessaan tarkentanut, onko perhe vapautettu vai ovatko he onnistuneet pakenemaan leiriltä. Ministeriön mukaan perhe kotiutettiin Syyriasta Turkin kautta yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.

Kotiutetut kuuluvat samaan perheeseen. Yksi äidin lapsista on tullut täysi-ikäiseksi, nuorin on alle viisivuotias. Ulkoministeriö on vuodesta 2019 lähtien kotiuttanut yhteensä 35 al-Holin leirillä pidettyä suomalaista, joista 26 lasta ja yhdeksän aikuista. Syyrian leireillä on edelleen kymmenkunta suomalaista. Ulkoministeriö pyrkii kotiuttamaan loputkin leireillä pidetyt suomalaiset lapset, jos se on mahdollista. Lasten kotiuttaminen ilman vanhempiaan ei ole ollut mahdollista.