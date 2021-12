Turku aikoo ottaa palvelusetelin käyttöön terveysasemien yleislääkärivastaanotoilla

Turun kaupungin terveysasemien yleislääkärin vastaanotoille otetaan käyttöön palveluseteli. Tavoitteena on tiedotteen mukaan helpottaa kiireettömään ja puolikiireelliseen hoitoon pääsyä sekä saada hoitojonot hallintaan. Palveluseteli voisi tulla käyttöön helmikuun 2022 alussa tai heti, kun se on teknisesti mahdollista.

Palvelusetelien mahdollinen käyttöönotto on osa terveysasemien hoitoonpääsyn parantamisen toimenpidesuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää asiasta kokouksessaan 15.12.2021.

Jos palveluseteli päätetään ottaa käyttöön, Turun terveyskeskus valitsee ne turkulaiset potilaat, joille palveluseteliä tarjotaan.

– Jos hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä terveysaseman hoitaja toteaa, että potilaalla on puolikiireellisen hoidon tai kiireettömän määräaikaiskontrollin tarve, hänelle voidaan tarjota oman terveysaseman lääkärivastaanoton vaihtoehtona palveluseteliä. Potilaalla on aina myös mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä ja valita kaupungin omat terveysasemapalvelut, asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskangas toteaa tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Palvelusetelikäyntiin yksityisellä palveluntuottajalla kuuluvat yleislääkäritasoinen kliininen tutkimus, tarpeelliset tavanomaiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ja niiden tulkinta, tarvittavat pientoimenpiteet (esimerkiksi tavanomaiset lääkepistokset), lääkemääräykset, lausunnot ja lähetteet erikoissairaanhoitoon sekä edellisten rakenteinen kirjaaminen potilaskertomukseen.

Palveluntuottajat voivat aloittaa hakeutumisen palvelusetelituottajiksi palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään (PSOP-järjestelmä) 20.12.2021 alkaen. Kun palveluntuottajaksi hakeutuvat ovat vieneet tietonsa PSOP-järjestelmään, heidät hyväksytään kahden kuukauden kuluessa palveluntuottajiksi.

Potilas, jolle on tarjottu palveluseteliä ja joka on valinnut palvelusetelin, saa palvelusetelin tiedot tekstiviestinä tai puhelimessa. Tämän jälkeen potilas valitsee hänelle sopivan palveluntuottajan sähköisestä PSOP-järjestelmästä (parastapalvelua.fi) ja varaa itse ajan palveluntuottajan vastaanotolle. Palvelusetelien myöntäminen asiakkaille on tavoitteena aloittaa 1.2.2022.

Palvelusetelin arvot on määritelty Turun kaupungin oman toiminnan terveysasemien lääkärivastaanottojen aiheuttamien kustannusten mukaisesti. Palveluntuottaja voi laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden, joka voi olla korkeintaan terveyskeskusmaksun suuruinen.

Kustannusvaikutuksen on arvioitu olevan korkeintaan 1,2 M€ vuoden 2022 aikana.

Terveysasematasoisten yleislääkärivastaanottojen palvelusetelitoiminnan käyttöönotto on osa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessaan 29.9.2021 hyväksymää terveysasemien hoitoonpääsyn parantamisen toimenpidesuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jo aiemmin lääkemääräysten etäpalvelun sekä ajanvaraus- ja puhelinpalvelun hankinnasta kokouksessaan 10.11.2021.