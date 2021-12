Vihreiden ja keskustan aluevaaliehdokaslistat nyt täynnä

Varsinais-Suomen vihreät lähtee aluevaaleihin täydellä 98 ehdokkaan listalla. Vihreät nimesi loput ehdokkaansa eilen torstaina.

Uutena ehdokkaana nimettiin muun muassa politiikkaan takaisin pyrkivä Mika Helva, joka on aiemmin istunut muun muassa Turun kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa.

– Kannan huolta nuorten syrjäytymisestä, joka helposti unohtuu, kun sote-alueilla aletaan jakaa niukkuutta. Kouluissa työskentelevää ja koulujen kanssa yhteistyötä tekevää sote-henkilöstöä ei ole varaa vähentää, Helva perustelee ehdokkuuttaan vihreiden tiedotteessa.

Myös Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Pekka Heikkilä on ehdokkaana.

– Olen tyytyväinen siitä, että saimme kokoon täyden ehdokaslistan. Aluevaalityöryhmämme on onnistunut kokoamaan asiantuntevan, osaavan ja monipuolisen ehdokasryhmän, Heikkilä toteaa tiedotteessa.

Vihreät on julkaissut aluevaaliohjelmansa suomen, ruotsin ja englannin lisäksi myös selkokielisenä, josta valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus, Selkokeskus, on antanut vihreiden ohjelmalle tunnustuksen.

Täydellä listalla vaaleihin lähtee myös Varsinais-Suomen keskusta.

Keskusta nimesi loput ehdokkaansa niin ikään eilen torstaina.

– Olen erittäin ylpeä koko ehdokasjoukostamme ja kaikkien kuntien keskusta-aktiiveista, jotka mahdollistivat ehdokasasettelun onnistumisen. Jokaisessa Varsinais-Suomen kunnassa on nyt keskustalainen ehdokas, ja lista on vahva koko maakunnassa. Mukana on niin nuoria kuin konkareitakin ja monipuolisesti eri ammattialojen edustajia. Mukana on myös paljon sote-alan ammattilaisia ja pelastusalan asiantuntijoita, Varsinais-Suomen keskustan tuleva puheenjohtaja Pekka Kuusisto iloitsee tiedotteessa.