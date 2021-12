A.I. Virtanen -palkinto Turun yliopiston professorille

Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen saa 10 000 euron arvoisen A.I. Virtanen -palkinnon tunnustuksena laaja-alaisista tutkimuksistaan bakteerien merkityksestä ihmiselle, niin hyvässä kuin pahassa.

Professori Huovinen on tutkinut antibioottien käyttöä infektioiden hoidossa ja toisaalta bakteerien antibioottiresistenssin vaikutuksia sekä viime vuosina suolistomikrobiston ja terveyden välisiä yhteyksiä.

Kemian Nobel-palkinnon vuonna 1945 saaneen akateemikko, professori Artturi Ilmari Virtasen mukaan nimetty AIV-palkinto jaetaan nyt 20. kerran. Palkinto luovutetaan professori Huoviselle perjantaina 10. joulukuuta Helsingin yliopistossa pidettävässä juhlassa.

– Nobelisti A.I. Virtasen nimeä kantava palkinto on Suomen mer-kittävimpiin kuuluva tiedepalkinto. On suuri kunnia liittyä maineikkaiden palkittujen joukkoon. Vaikka Virtanen sai Nobelin kemian palkinnon, hän oli oikeastaan bakteriologi. Hänen kunniakseen on jopa nimetty bakteeri, Aci-dipropionibacterium virtanenii. Bakteriologina rohkenen tuntea yhteenkuuluvuutta hänen töidensä äärellä. Bakteerien merkitys terveyden edistäjinä on vähitellen avautumassa. Vastauksia etsitään kysymyksiin, mistä saamme terveyttä edistäviä bakteereita, miten ruokimme niitä ja pidämme niistä huolta, toteaa Huovinen tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Huovinen on lääketieteen ja kirurgian tohtori ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri. Huovinen on julkaissut yli 400 tieteellistä artikkelia ja häntä on referoitu yli 12 000 kertaa. Hän on ohjannut myös yli 20 väitöskirjaa ja toiminut vastaväittäjänä samoin yli 20 kertaa. Huovinen on aktiivisesti popularisoinut tiedettä. Hän on esimerkiksi kirjoittanut lukuisia yleistajuisia kirjoja ja pitänyt tiedeaiheista radio-ohjelmaa noin 15 vuoden ajan. Lisäksi hänellä on lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustoimia. Huovinen on myös toiminut politiikassa.

Palkinto pohjautuu Artturi Ilmari Virtasen perinnölle, ja sitä jakavat yhdessä Suomalaisten kemistien seura, Biobio-seura ja Ravitsemuksen tutkimus -säätiö. Palkintoon kuuluu rahapalkinnon lisäksi kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen suunnittelema hopeinen A. I. Virtanen -mitali sekä kunniakirja.