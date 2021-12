Helsingin hovioikeus määräsi torstaina murhasta syytetyn Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion vapautettavaksi tutkintavankeudesta.

Hovioikeuden on määrä antaa tuomio Aarnion ja ex-jengipomo Keijo Vilhusen murhasyytteistä niin kutsutussa Vuosaaren palkkamurhajutussa helmikuun alussa. Päätös Aarnion vapauttamisesta tässä vaiheessa voi viitata siihen, että hovioikeus ei aio tuomita Aarniota murhasta.

Oikeudenkäynti hovissa päättyi viime kuussa. Istunnon päätteeksi Aarnion puolustus esitti pyynnön, että jos oikeus päätyy katsomaan Aarnion syyttömäksi, hänet vapautettaisiin jo ennen tuomionantopäivää.

Puolustus vetosi siihen, että Aarnio istuu aiemmista rikoksistaan ehdotonta vankeusrangaistusta, josta hänen olisi mahdollista päästä valvottuun koevapauteen joulukuun puolivälin jälkeen.

Asianajaja: Rise ratkaisee mahdollisen vapauttamisen

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi kertoo, että Aarnio on hyvin tyytyväinen hovioikeuden ratkaisuun.

– Tämä oli Aarnion toivoma asia ja hän on hyvin tyytyväinen siihen, että hovioikeus on hänet nyt tästä määrännyt vapautettavaksi. Sitten hänellä on Trevociin ja huumeisiin liittyen lainvoimaiset tuomiot edelleen suoritettavana. Niiden osalta Rikosseuraamuslaitos ratkaisee sen, miten hän mahdollisesti pääsee valvottuun koevapauteen, mihin mahdollisuus olisi lähiaikoina aikataulullisesti, Leppiniemi sanoi.

Hovioikeuden osapäätös Aarnion vapauttamisesta on lyhyt.

– Arvioituaan vangittuna pitämisen edellytyksiä pääkäsittelyssä esitetyn näytön ja muun selvityksen perusteella hovioikeus katsoo, että asian käsittelyn tässä vaiheessa Aarnion vangittuna pitämiselle ei ole enää edellytyksiä pakkokeinolain 3 luvun 17 §:n 1 momentin ja 2 luvun 13 §:n nojalla, siinä todetaan.

– Jari Seppo Aarnio määrätään heti päästettäväksi vapaaksi, ellei ole muuta syytä hänen kiinni pitämiselleen, päätös jatkuu.

Leppiniemi ei halua arvioida sitä, saattaako hovioikeuden torstainen päätös kertoa jo jotain oikeuden lopullisesta ratkaisusta.

– Hovioikeus antaa lopullisen ratkaisunsa syytteestä helmikuun alkupuolella ja sitä on tässä vaan odotettava, hän sanoi.

Aarnion murhasyyte on poikkeuksellinen

Hovioikeudessa on käsitelty vuonna 2003 Helsingin Vuosaaressa tapahtunutta murhaa, josta käräjäoikeus tuomitsi Aarnion viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Ex-jengipomo Vilhusen murhasyyte hylättiin.

Aarnion ei syytetä suoraan osallistuneen uhrin, ruotsalais-turkkilaisen ammattirikollisen Volkan Ünsalin surmaamiseen. Murhasta on aiemmin tuomittu elinkautisiin vankeusrangaistuksiin neljä miestä.

Käräjäoikeuden mukaan tapahtuma-aikaan Helsingin huumepoliisia johtanut Aarnio syyllistyi murhaan epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena. Tiivistetysti se tarkoittaa, että Aarnio ei oikeuden mukaan pyrkinyt estämään murhahanketta, vaikka poliisina tiesi siitä etukäteen ja olisi vastuuasemansa perusteella ollut sen velvollinen estämään. Epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta ei ole Suomessa aiemmin langetettu murhatuomiota.

Vilhusen syytetään olleen murhan järjestäjä ja värvänneen tekijät siihen.