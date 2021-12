Raision uimahalli suljettiin vesivahingon vuoksi

Raision Uintikeskus Ulpukassa on tapahtunut vesivahinko tänään torstaina 9. joulukuuta. Uimahalli on suljettu. Kiinteistön vedenkatkaisun vuoksi myöskään kuntosali ei ole avoinna, sillä esimerkiksi vessat eivät toimi eikä hanoista tule vettä.

Ulpukan esimies Piia Korpinen kertoo, että katossa kulkeva iso vesiputkisto on haljennut, minkä vuoksi koko talosta on jouduttu katkaisemaan vedet. Vesivahinko tapahtui naisten pesutiloissa.

– Pesutila on vedenkestävä, mutta putki kulkee katossa, jossa on sähköjohtoja ja talon muuta elektroniikkaa, selittää Korpinen.

Putkistot on määrä vaihtaa huomisen aikana. Ulpukka on suljettuna ainakin torstaina ja perjantaina. Lauantaina paikalla on tarkoitus järjestää uintikilpailut, mitkä pyritään Korpisen mukaan pitämään erityisjärjestelyin. Uimahalli avautuu taas yleisölle mahdollisesti sunnuntaina.