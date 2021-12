Turkulainen Medicortex sai patentin Israeliin

Turkulainen bioteknologiaritys Medicortex Finland on saanut patentin aivovammatestilleen Israelin patenttiviranomaisilta. Sama testi on aikaisemmin hyväksytty sekä Euroopan, Kanadan että Yhdysvaltojen patenttialueella. Patentti suojaa aivovammatestin ydinteknologiaa.

Toimitusjohtaja, yrityksen perustaja ja neurobiologian tohtori Adrian Harel kertoo olevansa erittäin tyytyväinen siitä, miten yhtiö patenttiportfolio laajenee.

Medicortex Finland on tapaturmaisen aivovamman biomerkkiainetutkimukseen erikoistunut yritys. Yrityksen tavoitteena on kehittää testi aivovamman nopeaan diagnosointiin helposti saatavilla olevista näytteistä kuten virtsa tai sylki. Yrityksen tavoitteena on kehittää myös aivovammatestiä sairaalalaboratorioiden käyttöön, sekä lääkinnällistä hoitoa aivovammaan.

Medicortexin omistus ja tutkimuksen rahoitus on suurelta osin piensijoittajien varassa.