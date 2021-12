Kela julkaisee äitiyspakkauksen Ilo pisaroi! -ensikirjan ensi kertaa myös kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä. Saamenkieliset ensikirjat tulevat saataville vuoden 2022 alusta lähtien.

Lisäksi jokaisessa vuoden 2022 äitiyspakkauksen sisällä olevassa saatekirjeessä onnitellaan vanhempia ensimmäistä kertaa myös saameksi.

Saamenkielinen käännös ensikirjasta on aikaisemmin ollut saatavilla ainoastaan pohjoissaameksi, ja sen on voinut tulostaa verkosta pdf-tiedostona. Uudet saamenkieliset ensikirjat julkaistaan kahtena erillisenä painettuna kirjana, joista toisessa on teksti pohjois- ja inarinsaameksi ja toisessa koltansaameksi ja suomeksi.

Saamenkielisiä ensikirjoja voi tilata Kelasta vuoden 2022 alusta lähtien. Ne postitetaan asiakkaalle erikseen. Tilauksen voi tehdä Kelan saamenkieliseen puhelin- tai etäpalveluun tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saame@kela.fi. Ohjeet ensikirjan tilaamiseen löytyvät myös jokaisen uuden äitiyspakkauksen sisältä.

Vuosina 2020 ja 2021 äitiyspakkauksen saaneet voivat tilata saamenkielisen ensikirjan poikkeuksellisesti myös takautuvasti. Tilauksen yhteydessä tarkistetaan, että perhe on saanut päätöksen äitiysavustuksesta ja valinnut äitiyspakkauksen rahallisen avustuksen sijaan.

Omakielisen ensikirjan tarkoitus on viestittää saamenkielisille vanhemmille, että äitiyspakkaus on myös heitä varten. Yhteisten leikki- ja lukuhetkien avulla saamen kielen käytöstä tulee luonteva osa lapsen elämää jo alusta lähtien. Ensikirjat voivat näin tukea myös uhanalaisten saamen kielten elvytystä, Kelan tiedotteessa todetaan.

Ilo pisaroi! -ensikirja (kirjan nimi saameksi Illu rišaida!, Ilo riškáttâl! ja Rämm kuäškknjâst!) kuuluu Sanoma Pron Oppi & ilo -tuotesarjaan, joka tukee lasten tietojen ja taitojen kehittymistä. Sen on kirjoittanut Sirpa Sironen-Hänninen, joka on lastenrunoilija, lastenhoitaja ja koulutettu satuhierontaohjaaja. Ensikirja on tarkoitettu 0–2-vuotiaille lapsille.

Ensikirjan pohjoissaamenkielisestä käännöksestä vastaa saamen kielen emeritusprofessori Pekka Sammallahti. Inarinsaamenkielisen käännöksen on tehnyt kielitieteilijä, toimittaja ja kirjailija Petter Morottaja. Koltansaamenkielisen käännöksen on tehnyt kääntäjä Hilkka Fofonoff.

Ensikirja on kuulunut suomalaiseen äitiyspakkaukseen vuodesta 1985 lähtien.

Kela julkisti vuoden 2022 äitiyspakkauksen poikkeuksellisesti jo 9. joulukuuta. Tavallisesti edellisen vuoden pakkaukset on jaettu vasta keväällä loppuun, mutta vuonna 2022 pakkaus vaihtuu jo alkuvuodesta.

Kelan mukaan pakkauksen 43 erilaista tuotetta on valikoitu vastuullisuus edellä. Sisältö on vuoden 2022 pakkauksessa 7 tuotetta suppeampi kuin tänä vuonna. Tämä johtuu Kelan mukaan siitä, että tuotteiden laatua on korostettu hinnan sijaan.