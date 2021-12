Helsingin yliopiston koordinoima Ilmastoyliopisto-verkosto (Climate University) on solminut opetusyhteistyösopimukset 18 korkeakoulukumppanin kesken. Uuden sopimuksen myötä suurin osa Suomen korkeakouluopiskelijoista voi opiskella verkoston ilmasto- ja kestävyysaiheisia kursseja.

Verkoston yhteistyöyliopistojen opiskelijoille avoimet opiskeltavat kurssit käynnistyvät tammikuussa 2022 ja niiden ilmoittautuminen on käynnissä nyt. Kurssien opetussisällöt on suunniteltu eri korkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyönä. Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAR toimii verkoston hallinnoivana organisaationa.

– Ilmasto on mutkikas systeemi ja koskettaa meitä kaikkia. Siksi tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen on oleellista. Climate University on erittäin hyvä työkalu ja kokonaisuus tähän, sanoo tiedotteessa INARin johtaja, akatemiaprofessori Markku Kulmala.

Kurssien materiaalit ovat kaikille avoimia, mutta saadakseen kurssista opintopisteitä henkilön on oltava kirjoilla joko jossain kumppaniyliopistossa tai avoimessa yliopistossa. Kurssit toimivat pääsääntöisesti verkossa, mutta vastuuopettajat tarjoavat etätehtävien lisäksi myös reaaliaikaista opetusta ja arvioivat opiskelijoiden suoritukset. Kurssit löytyvät sivustolta climateuniversity.fi.

Ilmastoyliopiston kurssit sopivat ilmastonmuutos- ja kestävyysaiheista kiinnostuneille opiskelijoille, opettajille ja muille jo työelämässä vaikuttaville. Kurssien kieli on pääsääntöisesti englanti. Kursseista viisi on saatavilla myös suomeksi, ja uusia käännöksiä suomen- ja ruotsinkielelle työstetään.

Helsingin yliopiston lisäksi verkostoon kuuluvat turkulaiset Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto, sekä Aalto-yliopisto, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä on osaltaan toiminut verkoston toiminnan vakiinnuttamisen ja yhteistyösopimuksen aikaansaamisen puolesta. Hän pitää verkoston toimintaperiaatetta esimerkillisenä.

– Eri korkeakoulujen tuottamat opinnot ovat laajasti kaikkien verkostoon kuuluvien korkeakoulujen opiskelijoiden saavutettavissa. Verkosto on innostanut opettajia myös kehittämään yhteisiä opintojaksoja, Määttä sanoo.

– On erittäin hyvä, että lähes kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat mukana CU:ssa. Siitä on hyvä pohja ponnistaa globaaliksi vaikuttajaksi, lisää Kulmala.