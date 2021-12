VTV:n ex-pääjohtaja Yli-Viikari puolusti käräjäoikeudessa virkamiehen kanssa tehtyä sopimusta virkasuhteen päättymisestä

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta virkarikoksista syytetylle Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entiselle pääjohtajalle Tytti Yli-Viikarille. Syytteiden käsittely alkoi keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Lisäksi syyttäjä vaatii, että Yli-Viikari tulee tuomita viralta pantavaksi pääjohtajan virasta, josta eduskunnan täysistunto jo irtisanoi hänet kesällä. Syyttäjä vaatii Yli-Viikarin viraltapanoa myös VTV:n ylijohtajan virasta, jos tämä tuomitaan tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Yli-Viikari jätti ylijohtajan viran vuonna 2016 tultuaan valituksi pääjohtajan paikalle. Hän on kertonut, että haluaisi palata tehtävään.

Yli-Viikaria ja viraston tuolloista hallintojohtajaa Mikko Koirasta syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyttäjä vaatii, että myös sittemmin viraston lakiasiainjohtajaksi siirtynyt Koiranen tuomitaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja viralta pantavaksi sen viran osalta, jossa rikos on tehty.

Yli-Viikari ja Koiranen kiistävät syytteen. Molemmat on pidätetty viroistaan rikosepäilyn takia. He ovat valittaneet hallinto-oikeuteen.

Puoli vuotta täyttä palkkaa

Oikeudenkäynti koskee sopimusta, jolla VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä. Syyttäjän mukaan ylitarkastaja oli kesäkuusta 2016 heinäkuun 2018 loppuun virkasuhteessa ehdoin, jotka eivät esimerkiksi edellyttäneet tältä työ- ja virkapaikallaolovelvoitetta.

Tämä sai sopimuksen mukaan vuoden 2016 kesäkuusta saman vuoden marraskuun loppuun täyttä palkkaa. Joulukuusta 2016 heinäkuun 2018 loppuun palkka laski 48 prosenttiin.

– Eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa on todettu erikseen, että virkamiehen velvollisuuksista ei voi sopia. Katson, että virkamiehen keskeinen velvollisuus on työn tekemisen velvollisuus, jolloin ei voida päätyä tilanteeseen, että virkamies on virkasuhteessa, hänelle maksetaan palkkaa, mutta hän ei tee mitään, syyttäjä Mari Mattila sanoi.

Yli-Viikarin mukaan ylitarkastaja ei ollut selviytynyt työtehtävistään vuosikymmeniin.

– Emme olleet vuosikausiin saaneet tältä henkilöltä työsuoritteita, niin ei niistä lähdetty neuvottelemaan siinä vaiheessa, Yli-Viikari sanoi.

Ylitarkastajan virkasuhde päättyi heinäkuun 2018 jälkeen, ja hän siirtyi sopimuksen mukaisesti vanhuuseläkkeelle.

VTV vaatii syytetyiltä 43 000 euron korvauksia sopimuksen vuoksi. Yli-Viikarin ja Koirasen mukaan kukaan ei tuonut neuvotteluissa esille, että sopimus olisi laiton.

"Ei kyennyt yksinkertaisiin selvityksiin"

Yli-Viikari sanoi kuulleensa keväällä 2016 virkamiehen lähiesimieheltä, että virkamiehen työtehtäviä oli pilkottu ja tälle oli annettu "hyvin yksinkertaisia asioita selvitettäväksi". Yli-Viikarin mukaan virkamies "ei ollut tähänkään kyennyt".

– Tämä (sopimus) oli kokonaistaloudellisesti ja kokonaisuudessaan paljon parempi tilanne kuin se, että hän olisi ollut töissä. Muut olisivat katsoneet, kun hän ei tee töitä mutta nostaa täyttä palkkaa, Yli-Viikari vastasi.

Yli-Viikaria syytetään myös virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Käräjäoikeus käsittelee syytteitä ensi viikolla. Syytteet koskevat Yli-Viikarin virkamatkoilta kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamiseen. Yli-Viikari kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.