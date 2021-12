Kupittaalla sijaitsevaan Tiedepuistoon on pystytetty opastepyloneita, jotka ohjaavat alueella sijaitseviin kohteisiin. Opasteet noudattavat jokirannan tuntumasta tuttua opastamisen konseptia, jota laajennetaan vähitellen myös muualle kaupunkiin.

Nyt junalla Kupittaan asemalle saapuvat matkalaiset kohtaavat karttaan pohjaavan opasteen heti noustessaan asemalta ylös. Omat vastaavat opasteensa ovat myös Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen edustalla Lemminkäisenkadulla sekä Dentalian ja Tyksin sairaalan edessä Kiinanmyllynkadulla.

– Tiedepuistoon on rakentunut viime vuosina paljon uutta, joten opasteet eri rakennuksiin ja toimitiloihin ovat tarpeen. Alueella asioi, työskentelee ja opiskelee kasvava joukko ihmisiä ja on tärkeää, että liikkuminen on kaikin puolin sujuvaa, sanoo tiedotteessa Turun Tiedepuiston hankejohtaja Timo Laine.

– Myös Turun Teknologiakiinteistöjen sisäopastamista ja Turun Ammattikorkeakoulun opasteita kehitetään samanaikaisesti. Näin saamme yhdistettyä Tiedepuiston kortteleiden ja kiinteistöjen läpi menevät reitit kaupunkiopastamiseen, kertoo projektipäällikkö Riikka Niemelä, joka vastaa kaupungilla opastamisen kehitystyöstä ja koordinoinnista.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uudet opasteet ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jossa parannetaan asteittain keskustan ja koko Turun alueen opastamista. Liikkumisen sujuvoittamisen lisäksi kaupunkitilaan asennettavat pylonit, viitat ja karttataulut nostavat esiin kaupungin matkailukohteita ja palveluita. Kansallisella Fennia Prize Winner -muotoilupalkinnollakin palkittu konsepti valmistui vuonna 2020, ja sen laadinnassa on ollut mukana alusta asti Muotohiomo Oy.

Konseptin mukaisten karttojen avulla on tarkoitus hahmottaa helposti lähellä oleva kaupunkitila ja se, miten kaukana eri kohteet sijaitsevat. Karttoihin on muun muassa kuvattu, mitkä alueet ja kiinteistöt ovat 5 minuutin kävelymatkan etäisyydellä ja miten pitkälle kaupunkipyörällä voi pyrähtää varttitunnissa.

Opastus laajenee asteittain uusille alueille. Tiedepuiston jälkeen vuorossa on historiallisen keskustan ja yliopistojen alue, minkä myötä opastamisen ketju saadaan yhtenäiseksi koko matkalta Tiedepuistosta keskustaan. Tavoitteena on Turun kaupungin mukaan se, että keskusta-alueella yhdeltä pylonilta näkee aina jo seuraavan. Konseptin mukaisia karttoja ja opasteita on jo nyt lisäksi esimerkiksi Turun ulkoilusaarilla Majsaaressa, Vepsässä ja Pähkinäisissä.