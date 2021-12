Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että maskit otetaan käyttöön peruskoulun 3. luokasta lähtien aiemman 4. luokan sijaan.

Maskisuositus voidaan ulottaa epidemiatilanteen niin vaatiessa koskemaan kunta- tai koulukohtaisesti myös 1.-2. vuosiluokkien oppilaita, tarvittaessa ennaltaehkäisevästikin. Etäopetukseen siirtymistä ei kuitenkaan suositella.

– Koko epidemian aikana olemme yrittäneet välttää sellaisia päätöksiä, joilla on haitallisia vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimenpiteet ovat viimesijaisia, jonka vuoksi yritämme välttää etä- tai hybridiopetussuositusta kouluihin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Ryhmä toteaa, että lasten tartunnat ovat lisääntyneet ja ilmaantuvuus alle 12-vuotiailla rokottamattomilla on yli 800.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) eilen ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 298 ja on koko epidemian korkein.

Neljäntoista vuorokauden ilmaantuvuus on nyt alle 12-vuotiailla rokottamattomilla lapsilla ja nuorilla ensimmäistä kertaa epidemian aikana suurempi kuin rokottamattomilla aikuisilla.

Suurin ikäryhmä tartunnan saaneista on 0-14-vuotiaita, jotka muodostavat lähes 40 prosenttia kaikista tartunnan saaneista.

Ulkotiloissa suositellaan vahvasti maskinkäyttöä tilanteissa, joissa ei voida pitää riittävää etäisyyttä.

– Esimerkiksi suurissa kokoontumisissa ulkona, niin kuin joulumarkkinoilla, täytyy käyttää maskia, kun etäisyyksistä ei voi pitää kiinni, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Harrastustoimintaa koskevia suosituksia ei muutettu.

Sairaalahoidon kuormitus erikoissairaanhoidossa ei ole oleellisesti noussut. Tällä hetkellä Tyksissä on hoidossa koronan takia 17 potilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Sen sijaan kunnissa on vuodeosastohoidossa kaiken kaikkiaan 25 koronapotilasta eli koronaepidemia on aiheuttanut perusterveydenhuollossa tartunnanjäljityksen, rokotustoiminnan ja testaamisen lisäksi myös vuodeosastohoidossa suurta kuormitusta.

Myös koronapassin hakeminen aiheuttaa ruuhkaa kuntien perusterveydenhuollossa. Ryhmä muistuttaa, että koronapassi pitää ensisijaisesti hankkia Omakannan kautta (kanta.fi). Se kannattaa hankkia riittävän ajoissa, esimerkiksi heti, kun tietää olevansa menossa teatteriin tai ravintolaan.