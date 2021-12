Pandemian perumista kenttämatkoista huolimatta turkulaistutkijat löysivät 81 uutta eläinlajia – "Työ on kilpailua luontokatoa vastaan"

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat löysivät kuluvana vuonna neljä aiemmin tuntematonta eläinsukua ja 81 uutta lajia kahdentoista valtion alueilta. Löytyneiden lajien joukossa on muun muassa hämähäkkilaji, jonka myrkkyä on tutkittu mahdollisena lääkeaineena syöpää vastaan.

– Lajien etsintä ja kuvaaminen tieteelle on tärkeää, koska se avaa mahdollisuuksia lajeja koskeville uusille tutkimuksille. Jokaisella lajilla on luonnossa oma tehtävänsä. Ne ovat elintärkeitä myös meidän ihmisten hyvinvoinnin takia. Monesti lajeista löydetään myös ominaisuuksia, jotka osoittautuvat meidän kannalta äärimmäisen tärkeiksi. Kuvasin tänä vuonna tieteelle uutena esimerkiksi monia Lachesana-sukuun kuuluvia hämähäkkilajeja. Ne ovat mielenkiintoisia, koska niiden myrkyissä on aineosia, joita on tutkittu mahdollisina lääkeaineina syöpäkasvaimia vastaan, väitöskirjatutkija Alireza Zamani kertoo tiedotteessa.

Lajien löytyminen on tärkeää kiihtyvällä nopeudella etenevää luontokatoa vastaan. Uusimpien arvioiden mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon ihmistoiminnan seurauksena.

Tutkijat ovat yrittäneet arvioida maapallolla elävien lajien määrää jo satojen vuosien ajan. Vuosisatojen aikana on nimetty noin kaksi miljoonaa lajia, mutta arvioiden mukaan maapallolla saattaa elää jopa kymmeniä miljoonia lajeja. Erityisen huonosti tunnettuja eliöryhmiä ovat esimerkiksi niveljalkaiset ja sienet.

Turkulaistutkijat nimeävät vuosittain kymmeniä eliölajeja eri puolilta maapalloa. Suuri osa lajeista löytyy yksikön omien kenttätutkimusten kautta.

– Haluamme kuvata lajit ja niiden elintavat mahdollisimman tarkasti, sillä uskomme lajien tarinoiden innostavan ihmisiä kunnioittamaan luonnon monimuotoisuutta nykyistä paremmin. Jokaisella lajilla on takanaan pitkä kehityshistoria, mutta ihmistoiminnasta johtuen ne ovat usein vaarassa hävitä nopeasti. On ikävää ajatella, että moni löytämistämme lajeista saattaa hävitä lähivuosien aikana. Luontokato etenee nopeasti, joten lajien löytymisellä ja nimeämisellä on kiire. Tämä työ on sananmukaisesti kilpailua luontokatoa vastaan, biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi sanoo.

Turkulaistutkijoiden tänä vuonna löytämät uudet lajit kuuluvat hyönteisiin, hämähäkkeihin ja lukkeihin. Lajit ovat löytyneet esimerkiksi Brasiliasta, Ecuadorista, Iranista, Kiinasta ja Perusta.

Nyt löytyneiden uusien lajien lisäksi tutkijoilla on parhaillaan työn alla kymmenien uusien eläinlajien ja useiden eläinsukujen kuvaukset, jotka valmistuvat talven ja kevään aikana. Tieteelle tuntemattomat lajit kuvataan ja nimetään tieteellisissä artikkeleissa, jotka vertaisarvioidaan muiden tutkijoiden toimesta. Artikkelin julkaisun jälkeen lajien nimistä tulee virallisia.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön luonnontieteellisen museon tutkimuskokoelmissa on yli viisi miljoonaa eliönäytettä, jotka on kerätty eri puolilta maailmaa. Kokoelmien vanhimmat näytteet ovat peräisin Turun paloa edeltävältä ajalta. Vanhat ja uudet näytteet muodostavat yhdessä eräänlaisen biodiversiteettipankin, jonka tavoitteena on säilyttää näytteet tulevaisuuden tutkimustarpeita varten.

Luonnontieteellisiä kokoelmia myös digitoidaan Turussa nopeasti osana Suomen Lajitietokeskuksen toimintaa. Digitoiduista aineistoista suuri osa talletetaan vapaasti hyödynnettävissä olevaksi avoimeksi tiedoksi. Jokaisesta tieteelle kuvatusta lajista tallennetaan kokoelmaan niin sanotut tyyppiyksilöt, joita säilytetään paloturvakaapeissa. Ne muodostavat kokoelman arvokkaimman osan. Luonnontieteelliset kokoelmat kehittyvät koko ajan tutkimustoiminnan kautta.

– Viimeisen parin vuoden aikana emme ole koronapandemian vuoksi voineet tehdä kenttämatkoja tutkimattomille alueille. Onneksi meillä on työn alla edelleen paljon näytteitä korona-aikaa edeltäviltä tutkimusretkiltämme. Ne ovat mahdollistaneet tutkimuksen jatkumisen lähes normaalivauhdilla myös pandemian aikana, Sääksjärvi ja Zamani kertovat.