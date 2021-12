Kupittaan aseman läheisyyteen rakennetulle uudelle pyörätielle valmistui kaivattuja pyörätelineitä

Kupittaan vanhan aseman läheisyyteen valmistuneelle uudelle Kätilöpolku nimiselle jalankulku - ja pyörätielle on rakennettu kaivattuja pyöräpysäköintipaikkoja. Alueella on ollut pitkään pula turvallisesta pyöräpysäköinnistä eikä olemassa olevien pyörätelineiden määrä ole vastannut suureen kysyntään. Turun kaupungin mukaan varsinkin Tykistökadulla ja Helsinginkadun ylittävällä Kupittaansillalla on ollut paljon kaiteisiin ja tolppiin kiinnitettyjä polkupyöriä sekä jalkakäytäville huolimattomasti pysäköityjä potkulautoja.

Uusi asfalttipäällysteinen Kätilöpolku johtaa Joukahaisenkadulta Kupittaan juna-aseman laitureille ja Helsinginkadun yläpuolella olevalle Tyks T-sairaalan tontille. Kätilöpolulle on rakennettu yhteensä 88 runkolukittavaa pyörätelinettä, joihin voi pysäköidä yhteensä 176 tavallista polkupyörää. Uuden Kätilöpolun pyöräpysäköintialueen toivotaan vähentävän pyörien ja potkulautojen pysäköintiä etenkin Kupittaansillalla. Lisäksi uudet pyörätelineet voivat helpottaa myös Medisiinassa tai Tyksissä asiointia.

Kätilöpolun nimi ja sijainti vahvistettiin jo vuonna 2015 voimaan tulleessa asemakaavassa. Nyt valmistuneen noin viisi metriä leveän kadun keskellä on näkövammaisia varten upotetuilla kivillä toteutettu opastus, joka johdattaa Joukahaisenkadulta asemalaitureille ja T-sairaalan tontin reunalla oleviin portaisiin.