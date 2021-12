Tiistain koronatiedot: Tartuntojen määrä ennätyskorkea myös viikonloppuna ja itsenäisyyspäivänä

Koronatiedot 3.12.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on varmistettu perjantaina 1 496 uutta koronatartuntaa. Torstaina tartuntoja raportoitiin kaikkien aikojen ennätysmäärä eli 1 622. Yhteensä tartuntoja on ollut koko korona-aikana viime vuoden keväästä alkaen 191 226.

Yhteensä koko Varsinais-Suomessa on ollut koronatartuntoja viime vuoden keväästä alkaen 19 212, joista perjantailta on 150.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohden 297,2 viimeisten 14 vuorokauden aikana. Koko maan ilmaantuvuusluku on 291,4.

Viimeisten tietojen mukaan sairaalahoidossa on 283 potilasta. Tehohoitoa vaatii 51 potilasta.

Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on 51 potilasta. Heistä 7 on tehohoidossa.

Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja on kirjattu eniten Turkuun. Turussa uusia tartuntoja on 95 yhteismäärän ollessa nyt 11 256.

Kaarinassa uusia tartuntoja todettiin 9 (yhteensä 1 214).

Naantalissa tartuntoja on 7 (408), Pöytyällä 6 (190) ja Aurassa 5 (105).

Neljä tartuntaa on kirjattu Paimioon (371) ja Saloon (1570).

Kolme tartuntaa kirjattiin Kemiönsaareen (128), Lietoon (541), Uuteenkaupunkiin (442) ja Vehmaalle (58).

Kaksi tapausta on Raisiossa (1016) ja Sauvossa (81).

Yhden tapauksen kuntia ovat Loimaa (292), Marttila (56), Parainen (277) ja Somero (108).

Koko Suomessa on tällä hetkellä ottanut kaksi rokoteannosta 12 vuotta täyttäneestä väestöstä 81,9 prosenttia. Pelkän enimmäisen annoksen on ottanut 86,8 prosenttia ja kolmannenkin annoksen kuusi prosenttia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aluella toisen rokoteannoksen on ottanut 83,4 prosenttia ja ainoastaan ensimmäisen 88,1 prosenttia.

Suomessa löytyi torstaina ensimmäinen todennettu omikronvirusmuunnoksen aiheuttama koronavirustartunta. Samassa, Ruotsista palanneessa seurueessa myös muilla on todettu koronatartuntoja.

Paikalliset viranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueilla.

Koronatiedot 2.12.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on varmistettu torstaina 1 622 uutta koronatartuntaa. Eilen keskiviikkona tartuntoja raportoitiin myös ennätysmäärä eli 1570. Yhteensä tartuntoja on ollut koko korona-aikana viime vuoden keväästä alkaen 189 730.

Yhteensä koko Varsinais-Suomessa on ollut koronatartuntoja viime vuoden keväästä alkaen 19 062, joista torstailta on 114.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohden 295,1 viimeisten 14 vuorokauden aikana. Koko maan ilmaantuvuusluku on 287,7. Viimeisten tietojen mukaan sairaalahoidossa on 275 potilasta. Tehohoitoa vaatii 51 potilasta.

Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja on kirjattu eniten Turkuun. Turussa uusia tartuntoja on 57 yhteismäärän ollessa nyt 11 161. Myös Kaarinassa on varmistettu runsaasti uusia tartuntoja. Yhteensä kaupungissa on nyt ollut tartuntoja 1205, joista uusia on 16. Kolmanneksi eniten alueella on ilmennyt uusia tartuntoja Paimiossa. Paimiossa uusia tartuntoja on raportoitu 11 yhteismäärän ollessa 367.

Liedossa (538) uusia tartuntatapauksia on todettu seitsemän. Uuteenkaupunkiin (439) kirjattiin viisi uusi tartuntaa ja Loimaalle (291) neljä. Kolme tapausta todettiin puolestaan Pöytyällä (184). Kaksi tapausta on Varsinais-Suomen alueella varmistettu Salossa (1566), Vehmaalla (55) ja Raisiossa (1014). Yhden uuden tartunnan kuntia ovat Laitila (275), Naantali (401) ja Rusko (186).

Ilman uusia tartuntoja selvittiin tällä kerralla Aurassa (100), Kemiönsaaressa (125), Koski TL:ssä (42), Kustavissa (19), Mynämäessä (115), Nousiaisissa (98), Oripäässä (46), Paraisilla (276), Pyhärannassa (40), Sauvossa (79), Somerolla (107) ja Taivassalossa (33). lisäksi Maskun kohdalla THL on korjannut aiempia tietojaan. Maskussa on tartuntatapauksia yksi vähemmin kuin aiemmin on ilmoitettu. yhteensä Maskussa on ollut tartuntoja koko epidemia-aikana 245.

Koronatiedot 1.12.2021

Suomessa on todettu tänään keskiviikkona 1 570 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luku on koko epidemia-ajan suurin päiväkohtainen raportoitu luku. Yhteensä maassa on nyt raportoitu koko epidemian aikana 188 108 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin 167 tiistaihin verrattuna. Eniten tartuntoja todettiin Turussa, 72 kappaletta. Toiseksi eniten tartuntoja todettiin Uudessakaupungissa, 19 kappaletta. Raisiossa uusia tartuntoja kirjattiin 13 kappaletta. Loimaalla ja Kaarinassa todettiin molemmissa yhdeksän uutta tartuntaa. Naantaliin kirjattiin kuusi tartuntaa. Aurassa, Pöytyällä, Ruskolla ja Sauvossa puolestaan viisi. Vehmaalla todettiin neljä tartuntaa. Liedossa ja Paraisilla kolme. Kaksi tartuntaa kirjattiin Marttilaan, Maskuun ja Paimioon. Yksittäiset tartunnat todettiin Koski TL:ssä, Laitilassa ja Nousiaisissa.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohden 281,1 viimeisten 14 vuorokauden aikana. Sitä edeltävien 14 vuorokauden aikana ilmaantuvuusluku on ollut 227,04.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Suomessa 275 ihmistä, josta tehohoidossa on 51 potilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sairaalahoidossa on 45 potilasta, joista kuusi on tehohoidossa. Uusia koronakuolemia raportoitiin 13.

Koko maan rokotuskattavuus on tällä hetkellä toisen annoksen osalta 81,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneessä väestössä. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 83,2 prosenttia. Suomessa on annettu kolmansia rokoteannoksia 5,6 prosentille 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Koronatiedot 30.11.2021

Suomessa on todettu tänään 916 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Maassa on nyt raportoitu koko epidemian aikana 186 538 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin 53 maanantaihin verrattuna. Eniten tartuntoja todettiin Turussa, 34 tapausta. Raisiossa uusia tapauksia kirjattiin kahdeksan. Kaarinassa ja Naantalissa tartuntoja todettiin kolme, Somerolla kaksi. Lisäksi Paimiossa, Pöytyällä ja Uudessakaupungissa todettiin kussakin yksi uusi tartunta.

Koko maan rokotuskattavuus on tällä hetkellä toisen annoksen osalta 81,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneessä väestössä. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 83,2 prosenttia. Suomessa on annettu kolmansia rokoteannoksia 5,4 prosentille 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohden 287,1 viimeisten 14 vuorokauden aikana. Sitä edeltävien 14 vuorokauden aikana ilmaantuvuusluku on ollut 219,62.