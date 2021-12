Kohmon koulu ja päiväkoti evakuoitiin tulipaloepäilyn vuoksi – savu paljastui vesihöyryksi

Hannunniitun Kohmon yksikön alakoulu ja päiväkoti evakuoitiin tiistaiaamuna tulipaloepäilyn vuoksi. Päivystävä palomestari Marko Virolainen kertoo, että opettajat havaitsivat koulun katolta nousevan savua. Alueella myös haisi savu.

– Paikalla ei ollut tulipaloa. Päädyimme siihen, että koulun keittiöstä on tullut vesihöyryä poistoilmaan, mikä sitten on näyttänyt savulta. Samaan aikaan jostakin lähialueelta on tullut savun hajua, Virolainen kertoo.

Koulun ja päiväkodin henkilökunta aloitti oppilaiden ja lasten evakuoinnin tulipaloepäilyn vuoksi oikeaoppisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista. Koulun 28 oppilasta ja päiväkodin 38 lasta joutuivat odottamaan tilanteen selvittelyä noin 20 minuutin ajan ulkosalla. Virolaisen mukaan kaikki olivat kuitenkin pukeutuneet lämpimästi päällysvaatteisiin.

– Ainakin lapset saivat vähän väriä koulu- ja ja päiväkotipäiväänsä, Virolainen toteaa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Ritavuorenkujalle hieman ennen kymmentä.