Varsinais-Suomessa on todettu kolme uutta omikron-muunnoslöydöstä, kertoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri perjantaina illalla. Yhteensä tapauksia on Varsinais-Suomen alueella todettu nyt neljä.

Eilen torstaina vahvistetun omikron-tapauksen lisäksi Tyksin kliinisellä mikrobiologialla on todettiin perjantaina kolme uutta omikron-tapausta Varsinais-Suomesta. Tulokset varmistuivat perjantaina illalla.

Uudet sairastuneet liittyvät ensimmäiseksi ilmoitettuun tapaukseen Varsinais-Suomessa. Kaikilla todetuilla oireet ovat lieviä eivätkä henkilöt ole tarvinneet sairaalahoitoa.

Sairastuneet henkilöt on määrätty eristykseen. Altistuneet on tavoitettu ja heidät on määrätty karanteeniin. Tartuntaketjujen selvitys jatkuu ja mahdolliset omikron-muunnoslöydökset varmistetaan.