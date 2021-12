Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti kolmansia koronarokoteannoksia ryhdytään Raisiossakin tarjoamaan kaikille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille raisiolaisille ja ruskolaisille. Raision kaupunki vastaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen rokotuksista.

Rokotusjärjestyksessä edetään vanhimmista nuorimpaan. Kolmannen rokotteen saa THL:n uuden ohjeistuksen mukaisesti 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Suositus kolmansista annoksista koskee myös alle 30-vuotiaita miehiä, joille kolmantena rokoteannoksena annetaan ainoastaan Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Ryhmille, joille THL on jo aiemmin suositellut kolmansia rokoteannoksia, suositellaan tehosteannoksia niin ikään 5–6 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Voimakkaasti immuunipuutteisille kolmatta annosta suositellaan aiempaan tapaan 2 kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Arkipäivien lisäksi Raision terveysasemalla annetaan koronarokotuksia ajanvarauksella viikonloppuna 18.–19. joulukuuta. Ajan voi varata ensimmäiseen, toiseen tai kolmanteen rokotukseen. Aikoja on tarjolla kello 8.30–15.45.

Ajan voi varata ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa raisio.terveytesi.fi. Mikäli ajan varaa puhelimitse omalta terveysasemalta, pitää äänivalikosta valita kohta ”rokotukset”.

Jos ensimmäistä, toista tai kolmatta koronarokotusta hakeva henkilö on oikeutettu myös maksuttomaan influenssarokotukseen, on hänen mahdollista saada influenssarokote viikonloppuna samalla käyntikerralla. Halukkuudesta saada influenssarokote on ilmoitettava ajanvarauksen yhteydessä.