Turku avaa luistelukenttiä viikonlopuksi

Pakkasjakson ansiosta Turun luistelukenttiä päästään avaamaan tavallista aikaisemmin. Urheilupuiston yläkentän sekä Kupittaan kentän luonnonjäät avautuivat tänään perjantaina ja Parkin tekojääkenttä avautuu huomenna lauantaina. Kupittaan luistelumato avautui jo aiemmin tällä viikolla.

Turun kaupungin ylläpitämien muiden noin 50 luonnonjääkentän jäädytystyöt käynnistyvät säiden salliessa joulukuussa. Turun kaupungin liikuntapalvelut tiedottaa niiden avaamisesta lähiviikkoina.

Parkin kenttä on avoinna arkisin kello 8–22. Lauantaisin kentälle pääsee kello 10–21 ja sunnuntaisin kello 9–21. Huoltoaika on päivittäin 15.45–16.45, jolloin kenttä on suljettu.

Parkin kentän sisätiloissa on voimassa samat ohjeistukset kuin muissakin kaupungin sisäliikuntapaikoissa. Maski edellytetään yli 15-vuotiailta kaikissa kentän sisätiloissa kuten sisäänkäynnillä, aulassa ja pukuhuone- ja wc-tiloissa. Lisäksi sisätiloissa pitää huomioida turvavälit ja hyvä käsi-ja yskimishygienia. Pukuhuoneet ovat auki aukioloaikoina ja luistinvuokraamo palvelee avauspäivästä lähtien.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Parkin kentän luistelumaksun voi maksaa rannekkeella, johon voi ladata 10 luistelumaksua 16 eurolla. Rannekkeen hankintahinta on 8 euroa. Rannekkeiden lisäksi Parkille voi maksaa kertamaksun kännykällä hintaan on 2,01 euroa. Vuokraus- ja teroituspisteessä maksettaessa kertamaksu on 3,5 euroa. Piste palvelee kertamaksuissa ja rannekkeen latauksissa maanantaista perjantaihin kello 17–19 ja viikonloppuisin klo 11–16.

Urheilupuiston yläkenttä osoitteessa Paavo Nurmen puistotie on avoinna arkisin 8–21 ja viikonloppuisin 9–21, jolloin kenttä on valaistu.

Kupittaan kenttä osoitteessa Blomberginaukio 6, on auki maanantaista torstaihin 7–21, perjantaina 7.30-20 ja viikonloppuisin 10–21. Pukuhuoneet pidetään toistaiseksi vielä kiinni sekä Urheilupuistossa, että Kupittaalla. Kaupunki on lisännyt kentille penkkejä, joissa voi vaihtaa luistimet.