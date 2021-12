Varsinais-Suomen vihreät nimesi torstaina 14 uutta ehdokasta aluevaaleihin. Vihreillä on nyt Varsinais-Suomessa nimettynä 96 aluevaaliehdokasta.

Uusien ehdokkaiden joukossa on turkulainen FM, seksuaalineuvoja ja pian sairaanhoitajaksi valmistuva varavaltuutettu Panda Eriksson, 30, joka on toistamiseen sitoutumattomana ehdokkaana vihreällä listalla sekä varavaltuutettu viestintäpäällikkö Laura Rantanen, 42. Listalla on myös entinen valtuutettu, tulkki Roda Hassan, 53.

– Työ Turun sosiaali- ja terveyslautakunnassa on osoittanut minulle, että sote-uudistus kaipaa kipeästi ihmisiä, joilla on sekä käytännön kokemusta alalta että vankka ihmis- ja perusoikeusosaaminen. Tässä puhutaan oikeiden ihmisten oikeista tarpeista, ei pelkästä byrokratiasta, Eriksson sanoi tiedotteessa.

Muut uudet nimet listalla:

Inari Harjuniemi, 27, psykologian maisteri, tutkija, Turku

Ari Hillgén, 57, puuseppäartesaaniopiskelija, vartija, Salo

Päivi Huhtanen, 39, apulaisrehtori, oppilaanohjauksen lehtori, Kaarina

Iina Jussilainen, 42, sairaanhoitaja YAMK, Turku

Emmi Lehtinen, 36, koulutussuunnittelija, toimintaterapeutti (AMK), Turku

Kati Lyytinen, 45, biologi (FT), artesaani, Pöytyä

Saija Porramo, 45, biologi (FM), uraohjaaja, Naantali

Sakari Seespuro, 20, IT-asiantuntija, Turku

Mikaela Sundqvist, 39, ympäristöbiologi, filosofie magister, Turku

Jussi Tuimala, 39, kasvatustieteen maisteri, rehtori, Turku

Ritva Uhinki, 82, psykologi, tietokirjailija, Turku