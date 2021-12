Ikiliikkuja-palkinto myönnettiin Turkuun

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) on jakanut liikunnan Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot. Piikkarit-pääpalkinto meni Suomen Valmentajat ry:lle liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä.

Liikkuva perhe -palkinto myönnettiin Oulujoen seurakunnalle, Liikkuva aikuinen -palkinto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille sekä Hengitysliitolle ja Ikiliikkuja-palkinto Turun kaupungin liikuntapalveluille ja Lintulammen asukasyhdistys ry:lle.

Piikkarit-pääpalkinto on 7 000 euroa, ja se tulee käyttää naisten ja tai tyttöjen aseman parantamiseen liikunnan ja urheilun alalla Suomessa. Piikkarit-tunnustuspalkinnot saivat Suomen Palloliitto ry ja Kainuun Liikunta ry. Liikkuvat-palkintoihin myönnettiin yhteensä 21 000 euroa. Palkintorahat tulee käyttää palkitsemisen kohteena olevan väestöryhmän liikkumisen edistämiseen.

Turkuun tullut Turun kaupungin liikuntapalveluiden saama Ikiliikkuja-palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa. Palkintoa perustellaan muun muassa seuraavasti: Työtä tehty Ikiliikkuja-tavoitteen mukaisesti toimintakyvyn edistämiseksi terveysliikuntapalveluita kehittämällä, poikkisektorisesti. Turun toiminta on kuvattu konkreettisina tekoina, joissa on mukana hyvän käytännön mukaisesti testaaminen, oman tasoryhmän löytäminen ja jatkoharjoitteluun ohjaus.

Lisäksi todetaan, että toiminnan käytäntöön vieminen on toteutettu ennakkoluulottomasti ja annetaan esimerkkejä onnistumisista. Onnistumisina mainitaan Liikepankin luominen, Turun mallin löytäminen, Kunto-voitas-kehittäminen, vapaaehtoisverkoston rakentaminen yhteisesti eläkeläisjärjestöjen ja liikunnan aluejärjestön kanssa, Liikkuva pysäkki/resurssi -toiminta ja koronapoikkeusajan toiminnot.