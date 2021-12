Åbo Akademille runsaat miljoona euroa uusien tutkijakoulujen perustamiseen

Åbo Akademin säätiö tukee Åbo Akademin perustamaa kahta uutta monitieteistä tutkijakoulua yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla. Apuraha on osa säätiön Åbo Akademille 2022 myöntämää, yhteensä noin 16 miljoonan euron arvoista tukea. Ensi vuodelle myönnetty tuki on yhteensä kaksi miljoonaa euroa suurempi kuin tämän vuoden tuki.

Åbo Akademi haluaa tuella vahvistaa tutkijakoulutuksen laatua sekä samalla suoda tohtoriopiskelijoille taloudellisesti vakaampaa perustaa. Tutkijakoulut ovat uusi tapa rahoittaa Åbo Akademin jatko-opiskelijoita. Molemmat tutkijakoulut rahoittavat 12–13 jatko-opiskelijaa, joiden työsuhde on noin neljä vuotta. Yhden jatko-opiskelijan rahoitus on vuodessa 40 000 euroa. Lisäksi toiminnan johtamiseen ja koordinointiin on varattu 100 000 euroa. Tutkijakoulutuksen paikat avataan kansainväliseen hakuun.

– Tämä on esimerkki erinomaisesta yhteistyöstämme säätiön kanssa ja panostuksesta tulevien tutkijoiden uraan. Lahjoituksen myötä useat jatko-opiskelijat voivat keskittyä opintoihinsa ja tutkimukseensa ilman jatkuvaa rahoituksen hakemista, toteaa tiedotteessa Åbo Akademin vararehtori Stefan Willför.

Säätiön tutkimusjohtaja Ruth Illman korostaa tutkijakoulujen tarjoamia kansainvälisiä mahdollisuuksia.

– Tämä houkuttelee varmasti paljon hakijoita kaikkialta Pohjoismaista ja kansainvälisesti ja vahvistaa siten tärkeitä arvoja, kuten laatua, kestävyyttä ja vaikuttavuutta, toteaa Illman.

Lisäksi säätiön 2022 Åbo Akademille myöntämästä tuesta 500 000 euroa on varattu jo tohtorikoulutettaviksi hyväksyttyjen stipendeihin.