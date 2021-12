Turun Seudun Vesi Oy:n Virttaankankaan tekopohjavesilaitos nostetaan maailmanlaajuisesti vedentuotannon malliesimerkiksi Unescon tiistaina julkaisemassa Managing Aquifer Recharge – A Showcase for Resilience and Sustainability-kirjassa. Tekopohjavesilaitos tuottaa tuoreen Unescon julkaisun mukaan laadultaan maailman ensiluokkaisinta vettä ja on suurimpien juomavettä tuottavien tekopohjavesilaitosten joukossa. Virttaankankaan tekopohjavesilaitos sijoittui Unescon tekemässä maailmanlaajuisessa vertailussa jaetulle ykkössijalle juomaveden laadullisessa arvioinnissa. Lisäksi Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesijärjestelmää käytetään kirjassa laajasti hyvänä esimerkkinä.

Parhaimmat tulokset yhtiö sai julkaisussa veden laatua vertaavissa ja kestävää kehitystä mittaavissa arvioinneissa. Edellisten lisäksi kirjassa oli tekopohjavesilaitosten tuottaman veden hintavertailu, jossa länsimaisena vesilaitoksena Turun Seudun Vesi Oy sijoittui hinnoittelussaan keskivaiheille.

Unescon julkaisussa tekopohjaveden tuotanto tuodaan esille tehokkaana, ympäristöystävällisenä ja kestävän kehityksen mukaisena juomaveden tuotantotapana pohjavesivarojen voimakkaasti vähentyessä maailmassa.

Yhteensä julkaisuun on valittu 28 tekopohjavesilaitosta 21 eri maasta. Kirjassa Turun Seudun Veden tekopohjavesilaitos edustaa ainoana vesilaitoksena pohjoismaalaista vesiosaamista. Noin puolet julkaisun esimerkeistä ovat juomavettä tuottavia tekopohjavesilaitoksia, loput esitellyistä kohteista edustavat tekopohjavesimenetelmän käyttämistä muihin tarkoituksiin, kuten veden varastointiin ja kasteluun. Unescon toimittaman kirjan kirjoittamiseen osallistuivat myös Turun Seudun Vesi Oy:stä toimitusjohtaja Aki Artimo, tuotantopäällikkö Osmo Puurunen ja hydrogeologi Sami Saraperä.

Edellinen vastaava Unescon kansainvälinen julkaisu pohjavesivarojen kestävän käytön indikaattoreista tehtiin 2006. Myös silloin Virttaankankaan tekopohjavesihanke oli tutkimuskohteena mukana julkaisussa.

Turun Seudun Vesi Oy:n 2011 toimintansa aloittanut Virttaankankaan tekopohjavesilaitos on yhtiön toteuttama ratkaisu Turun seudun vesihuollon turvaamiseksi. Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö, ja yhtiö tuottaa päivittäin 65 000 kuutiota laadukasta juomavettä 300 000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle Turun seudulle sekä takaa toiminnallaan kasvavan alueen vesivarat pitkälle tulevaisuuteen. Samalla se on Suomen suurin tekopohjavesilaitos ja Suomen toiseksi suurin juomavesilaitos.