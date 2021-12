IL: Pelastetaan Koirat ry:lle tuotu lempeä Poju-sonni Varsinais-Suomesta etsii kiireisesti uutta kotia

Pelastetaan Koirat ry:n Facebook-sivulla ilmestyi sunnuntai-iltana hieman erikoisempi ilmoitus. Kolmevuotias Poju-sonni etsii uutta kotia Varsinais-Suomessa. Ilmoituksen perusteella Poju on ”kiltti ja lempeä, kuin iso rapsutuksista nauttiva koira” ja on nyt toista kertaa elämässään etsimässä uutta kotia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

– Me olemme olleet ihan epätoivoisia, että eikö koko maasta löydy yhdelle sonnipojalle kotia. Poju on kuitenkin äärimmäisen kiltti kaveri, kommentoi Taru Konst Iltalehdelle.

Iltalehden mukaan Konst on Pojun kummitäti ja taho, joka kertoi järjestölle kotia etsivästä sonnista. Konst kuuluu Eläimellistä-blogin ylläpitäjiin. Blogin sivuilta löytyy myös Pojun tarina.

Poju syntyi 2018 lihakarjaa kasvattavaan navettaan. Tarinan mukaan Pojun alkutaival ei ollut helppo, ja lopulta Pojun kummitädit päättivät etsiä sosiaalisen median voimalla Pojulle uuden kodin. Poju pääsikin varsinaissuomalaiselle maatilalle kahden muun sonnin kanssa.

– Pojulla oli ihana koti, jonne se pelastettiin. Poju eleli kahden sonnipojan kanssa ihanilla isoilla laitumilla vapaasti kesät talvet, ja sonneista on pidetty valtavan hyvää huolta, Konst kertoo Iltalehdelle.

Nyt perheen muutosten takia Poju on kuitenkin jälleen etsimässä uutta laumaa itselleen.

– Poju vaatii sopivat tilat, ja koska Poju on laumaeläin, yksinäisyys ei sovi sille. Poju on tottunut kulkemaan vapaana. Tärkeimmät kriteerit on, että Pojulle olisi uudessa kodissa lauma ja riittävästi tilaa liikkua, toteaa Konst.

– Sonnihan on muuten helppo eläin. Vaikka se on valtavan kokoinen, toteaa Konst lehdelle.