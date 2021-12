Suomessa ei ole toistaiseksi todettu omikronvirusmuunnoksen aiheuttamaa koronatautia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa.

Tutkituista kahdesta näytteestä toinen osoittautui deltavariantiksi. Toinen näyte tutkitaan vielä uudestaan, koska näytteen virusmäärä oli alhainen.

Edellä mainittujen tapausten lisäksi Suomessa on havaittu kolme uutta omikronepäilyä, jotka myös sekvensoidaan variantin selvittämiseksi. Tulokset varmistuvat lähipäivinä. On varsin todennäköistä, että epäiltyjä tapauksia todetaan edelleen lisää, THL ennustaa ja muistuttaa, että virusmuunnosten syntyminen on tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon.

Kansallisessa koronavarianttien otospohjaisessa seurannassa ei myöskään ole havaittu omikronvarianttia.

WHO on lisännyt omikronvariantin variant of concern (VOC) -seurantalistalle.

Omikron-muunnoksen leviämistä voi torjua kuten muitakin koronavirusmuunnoksia, THL muistuttaa. Torjumiskeinoja ovat rokotesuoja, hyvä käsi- ja maskihygienia sekä turvavälit. Jos oireita ilmaantuu, tulee pysyä kotona ja mennä tarvittaessa koronatestiin.

Lue myös:

Tyksin koronatestit tunnistavat omikronin – Varsinais-Suomessa ei vielä uusia virusmuunnoksia

Modernan toimitusjohtaja ei usko olemassa olevien rokotteiden tehoavan omikronia vastaan – uusien rokotteiden kehittely aloitettu