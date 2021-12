Turussa nähdään uniikkia valotaidetta – perhosia Aurajoen yllä ja mystinen ihmemaa

Turun ensimmäinen valotapahtuma nähdään keskustassa 3.–6. joulukuuta. Valon polun laaja valotapahtuma on toteutettu vanhankaupungin ja ydinkeskustan alueelle. Teoksia on Turun puistoissa ja Aurajoen tuntumassa. Lisäksi oheisohjelmaa on tarjolla myös kaupungin kaduilla ja aukioilla. Melkein kaikki Valon polun teokset ovat nähtävissä vapaasti aina pimeän aikaan.

– Teosten sijoittelulla sekä vapaalla aikataululla on pyritty välttämään ruuhkien syntyminen. Teoksiin voi tutustua vapaassa järjestyksessä. Ne ovat nähtävissä yhdessä illassa, mutta jos ei halua pitää kiirettä, tutkailuun kannattaa varata useampi ilta, toteaa tiedotteessa projektipäällikkö Minna Heiniö.

Turussa nähdään teoksia, joita ei ole nähty aiemmin missään muualla. Esimerkiksi Nuutajärven lasikylän valaistut perhoset lentelevät Aurajoen yllä ja Antti Kulmalan Tapion sali valaisee Kaupungintalon puiston. Yksi suurimmista teoskokonaisuuksista on valotaiteilija Kari Kolan laaja Magical Garden, joka valaisee jokivartta molemmin puolin Tuomiokirkkosillan ja Tuomaansillan välillä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Halusin luoda mahdollisimman suuren kontrastin valoteoksen ja rannan puistikkojen normaalitilan välille. Kun kävijät saapuvat alueelle, he päätyvät yllättäen keskelle mystistä ihmemaata, jossa äänimaisema ja valo muodostavat yhtenäisen kokemuksen, Kola kertoo.

Osa viikonlopun teoksista jää nähtäville pidemmäksi aikaa kausivalaistuksen rinnalle. Suuret teokset, kuten esimerkiksi Kolan Magical Garden, Amanda Parerin Intrude ja Alexander Reichsteinin They were here, ovat koettavissa kuitenkin vain itsenäisyyspäiväviikonlopun ajan.

Valon polun tapahtumaviikonloppu on täynnä myös oheisohjelmaa. Aura of Puppets tuo tapahtumaan kaksi jättinukkea. Yksisarvinen ulkoilee perjantaina 3. joulukuuta Vartiovuorella Intrude-teoksen yhteydessä. Nukketeatteritaiteilija Piia Kaleniuksen Varpunen pyrähtää ensilennolleen jokirannassa pääkirjaston lähellä lauantaina 4. joulukuuta ja sunnuntaina 5. joulukuuta.

Turkulaisen TipTop Walkers -ryhmän lumikuningattaren hovisaattueen voi nähdä jokaisena tapahtumapäivänä joen itärannalla Kirjastosillan kupeessa. Belenos Group of Artsin liikkuvassa Aurora-valoteoksessa esiintyjien valosiivet herättävät henkiin pohjoisen aurinkotuulet sunnuntaina 5. joulukuuta ja maanantaina 6. joulukuuta Aura Companyn tulitaidetta voi nähdä Tuomiokirkkotorilla jokaisena tapahtumapäivänä.

Know your Hoodsin sekä Jokojon toteuttama valosuunnistus sekä siihen liittyvä Matka Turun historiaan -valoteos yhdistävät mielenkiintoisella tavalla taidetta ja digitaalista teknologiaa. Esteettömään ja reilun kahden kilometrin pituiseen valosuunnistukseen voi osallistua ensi vuoden puolelle 9. tammikuuta saakka. Suunnistus on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Onnistuneen suorituksen jälkeen osallistujat pääsevät sytyttämään valon Brinkkalan pihalla sijaitsevaan Matka Turun historiaan -valoteokseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Valoteokset ja kausivalaistuskohteet julkaistaan ennen tapahtumaa Citynomadin Valon polku -karttareittinä, joka toimii myös puhelimen sovelluksessa.

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan Valon polun verkkosivuilla ja Facebookin Valon polku -tapahtumasivulla.