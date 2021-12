Turussa tehdään torstaina 2. joulukuuta maaperätutkimusta Helsinginkadulla. Töitä tehdään Kalevanrampin risteyksen läheisyydessä. Oikeanpuoleinen ajokaista on pois käytöstä Helsinkiin päin ajaessa.

Työt alkavat aamulla kello yhdeksältä, ja töiden on arvioitu valmistuvan iltapäivällä kello kolmelta. Työmaa-alueella on alennettu nopeusrajoitus. Lisäksi paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.