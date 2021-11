Kiuru haluaa laajentaa koronapassien käytön työpaikoille – "Siinä on pakko onnistua"

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) haluaa laajentaa koronapassien käytön työpaikoille.

– Sitä on nyt valmisteltu eri ministeriöiden kanssa, ja itse koen, että siinä on pakko onnistua, mutta tähän sisältyy erittäin vaikeita perusoikeuden ja perustuslain kysymyksiä, Kiuru sanoi eduskunnan täysistunnossa tiistaina.

Eduskunta keskusteli tiistaina tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista.

Kiurun mukaan koronapassin käytön laajentaminen edellyttää hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kolmikantaneuvotteluja.

– Tänään me esitämme myös hallitukselle, että kolmikanta otettaisiin mukaan siihen valmisteluun, jotta me varmistamme, että tämä passi todella saadaan myös työpaikoille käyttöön, Kiuru sanoi.

Kiuru kertoi myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden rokotussuojaa koskeva tartuntatautilain muutos on tulossa eduskuntaan lähiaikoina. Kiuru vastasi täysistunnossa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen kysymykseen siitä, onko Kiuru valmis tuomaan eduskuntaan esityksen, jolla edellytetään koronarokotusta terveydenhuollon ammattilaisilta.

– Itse toivoisin, että tämän viikon perjantaina saisimme sen jo eteenpäin, mutta viimeistään ensi viikon alkuviikosta toivon, että tässä tilanteessa oltaisiin, Kiuru sanoi.

Pääministeri poti flunssaa ja osallistui etänä

Synkentynyt koronatilanne kokosi koko hallituksen neuvottelemaan Säätytaloon tiistaina. Tilanne veti sinne kokoontuneet ministerit vakaviksi. Monen viesti tuntui olevan, että tilanne on heikentynyt ja syytä toimiin on nopeasti. Neuvottelut alkoivat kolmelta, ja iltakahdeksalta ei ollut tietoa neuvottelujen tuloksesta. Hallituksella oli runsaasti koronaan liittyviä asioita pöydällä.

Kiuru kertoi toimittajille neuvotteluihin mennessään, että hallituksella on vahva tahtotila toimia nopeasti koronatilanteen suhteen. Hän sanoi, että rajojen terveysturvallisuuden tehostaminen on varmasti jo loppuviikosta asialistalla.

Sunnuntaina hallitus päätti kieltää ulkomaisten matkailijoiden maahantulon ulkorajoillaan tietyistä eteläisen Afrikan maista, joissa koronaviruksen uuden omikronmuunnoksen on havaittu leviävän.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan on selvää, että omikronmuunnos leviää Suomeen.

– Mutta kysymys on siitä, miten me pystyisimme hidastamaan muunnoksen leviämistä, kun emme tiedä tarkkaan, minkä tyyppinen se on ja mitä se aiheuttaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) poti lieviä flunssaoireita ja osallistui siksi tiistain neuvotteluihin etäyhteyksin. Hän ei antanut tiedotusvälineille kommentteja.

Haavisto nopeuttaisi kolmansia rokotuksia

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) piti valitettavana, että yhä niin moni suomalainen ei pidä koronarokotusta tarpeellisena.

– Sen tulokset nähdään myös tehohoidon kuormituksessa, hän kommentoi neuvottelujen alla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) nosti esiin kolmannet rokotukset ja kertoi toivovansa, että niiden jakelua vauhditettaisiin.

Kolmansien rokoteannoksien kiireellisyydestä on ollut asiantuntijoiden kesken viime päivinä vääntöä julkisuudessa.

Hallituksen oli määrä myös pohtia muun muassa sitä, tulisiko alueiden toimenpidevalikoimassa olevia rajoituksia laajentaa ulkona järjestettäviin yleisötilaisuuksiin, ryhmäliikuntaan, joukkueurheiluun, laulutilaisuuksiin sekä kaukoliikenteen juna- ja bussiliikenteeseen.