Salolainen Solar Finland perustaa aurinkopaneelitehtaan Thaimaahan

Salossa toimiva suomalainen aurinkoenergiaan keskittyvä Solar Finland Oy laajentaa toimintaansa Thaimaahan. Yrityksen investointiyhtiö Solar Finland Investment Oy on sopinut aurinkopaneeleita valmistavan tuotantolaitoksen perustamisesta Thaimaahan.

Tuotantolaitoksen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Salo Tech Thailand Ltd. Sen omistajia ovat Solar Finlandin lisäksi suomalainen Finnfund sekä Thaimaan valtion omistama PEA Encom International -energiayhtiö.

Tuotantokapasiteetiksi on ensimmäisessä vaiheessa asetettu 100 megawattiin vuodessa, toimitusjohtaja Esa Areva kertoo tiedotteessa. Tuotantolaitoksen investointi on 7,5 miljoonan euron suuruinen. Tehtaan päämarkkina-alue on Thaimaa ja sen lähialueet.

Tavoitteena on aloittaa tuotanto vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana.

– Ulkomaisen tehdashankkeen toteutuminen on meille pitkäjänteisen työn tulos. Energiantarve tulee edelleen kasvamaan globaalisti, mutta samalla meillä on myös kansainvälisesti yhteiset haasteet ilmastonmuutokseen liittyen. Investoinnin myötä edistämme pitkällä tähtäimellä sekä markkina-alueen energiasaatavuutta että toimenpiteitä hiilineutraalien päästöjen vähentämiseksi.

