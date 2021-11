Varsinais-Suomessa on päästy ikävänlaisiin ennätyslukemiin koronaviruksen suhteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maanantaina ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 275. Luku on koko epidemian korkein, tiedottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Tyksissä on tänään tiistaina hoidossa kaiken kaikkiaan 14 koronapotilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Terveyskeskussairaaloissa on kymmeniä potilaita hoidossa koronan vuoksi.

– Sairaalahoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on jo valtakunnallisesti ylittänyt sen, minkä ajatellaan olevan kriittinen raja. Meillä on Varsinais-Suomessa paljon koronapotilaita terveyskeskuksissa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä terävöitti voimassa olevia suosituksia kokouksessaan tiistaina.

Oppilaitoksissa järjestettäviin joulujuhliin voivat osallistua ainoastaan oppilaat, opettajat sekä muu välttämätön henkilökunta. Vanhempien ei siis suositella osallistuvan koulujen joulujuhliin.

Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin, joita ovat etenkin käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Jos pikkujoulujuhlia järjestetään sellaisessa paikassa, jossa koronapassia ei voida tarkistaa, koronakoordinaatioryhmä suosittelee harkitsemaan tarkkaan, voidaanko niitä ylipäätänsä järjestää.

– Pikkujoulujuhlia voidaan pitää, jos ne voidaan järjestää terveysturvallisesti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Rintala sanoi jo aiemmin Turun Sanomille, että juhlia voi pitää, mikäli turvajärjestelyt ovat olemassa ja koronapassia kysytään.

Tällä hetkellä maskisuositus koskee neljäsluokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita. Mikäli alakoulussa todetaan merkittäviksi arvioituja tartuntaryppäitä, voidaan maskisuositus ulottaa koskemaan myös 1–3 vuosiluokkien oppilaita.

Koulu- tai kuntakohtaisesti voidaan harkita myös hybridi- tai etäkouluopetukseen siirtymistä rajoitetuksi ajanjaksoksi, jos oppilaitoksessa todetaan merkittäviä tartuntaryppäitä.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Harrastustiloissa ja niiden pukuhuoneissa on huolehdittava riittävistä turvaetäisyyksistä ja suunenäsuojuksen käytöstä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä harrastustiloja.

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja terveyskeskusten vuodeosastoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisiin vierailukäytäntöihin, riippumatta asukkaiden, potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotestatuksesta.