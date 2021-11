Turun yliopiston rehtori valittiin Suomen yliopistojen rehtorineuvoston puheenjohtajaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry valitsi uuden hallituksen kaudelle 2022 – 2023. Unifin puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopiston rehtori Jukka Kola. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Sari Lindblom Helsingin yliopistosta, rehtori Ilkka Niemelä Aalto-yliopistosta, rehtori Jouko Niinimäki Oulun yliopistosta sekä rehtori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta.

– Korkeatasoista tutkimusta ja tieteidenvälistä yhteistyötä tarvitaan, jotta isoja haasteita voidaan ratkaista. Pitkäjänteinen ja johdonmukainen tiede-, TKI-, korkeakoulutus- ja sivistyspolitiikka on ehdoton edellytys, että Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia voidaan lisätä, toteaa Unifin tuleva puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola tiedotteessa.

Opetus Suomen yliopistoissa ja koko koulutusjärjestelmämme perustuu tutkimukseen. Uudet työpaikat edellyttävät entistä syvällisempää ja monipuolisempaa osaamista, ja yliopistoista valmistuvat asiantuntijat ovat oman alansa edelläkävijöitä. Syksyllä julkaistun palaute- ja uraseurantatutkimuksen mukaan työnantajat arvostavat yliopistotutkintoja ja koulutuksen työelämävastaavuus koetaan hyväksi.

Suomen yliopistot toimivat monipaikkaisesti ympäri Suomen ja pystyvät verkostona lisäämään ajasta ja paikasta riippumatonta opetustarjontaa ja laadukkaita jatkuvan oppimisen palveluja, kuvaa tiedotteessa Unifin väistyvä puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Unifin mukaan yliopistot ja korkeakoulut ovat myös varmin vetovoimakanava kansainvälisten, lahjakkaiden opiskelijoiden ja osaajien houkuttelemiseen. Huipputason tutkijat, opiskelijat ja tutkimusintensiiviset yritykset hakeutuvat sinne, missä on korkeatasoisimmat tutkimusryhmät ja parhaat edellytykset tehdä tutkimusta. On tärkeää luoda vakaat ja valoisat ura- ja rahoitusnäkymät, jotta voimme myös pitää lahjakkaat tutkijat. Veto- ja pitovoiman lisäksi Suomen on huolehdittava osaajien kiertovoimasta, jolloin voimme rakentaa laajoja ja kestäviä verkostoja, Unifi muistuttaa.

Tuleva puheenjohtaja Jukka Kola pitää tärkeänä, että Suomen tiede- ja korkeakoulupolitiikka on proaktiivista ja sitä tehdään osana koulutuksen ja tutkimuksen globaalia kenttää. Eurooppalainen tutkimusalue ja uusi yliopistostrategia sekä eurooppalaiset yliopistot muovaavat toimintaympäristöämme, hän toteaa.