Tiistain koronatiedot: Rokotuskattavuus koko maassa 81,7 prosenttia – Varsinais-Suomessa todettu 53 uutta tartuntaa

Suomessa on todettu tänään 916 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Maassa on nyt raportoitu koko epidemian aikana 186 538 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin 53 maanantaihin verrattuna. Eniten tartuntoja todettiin Turussa, 34 tapausta. Raisiossa uusia tapauksia kirjattiin kahdeksan. Kaarinassa ja Naantalissa tartuntoja todettiin kolme, Somerolla kaksi. Lisäksi Paimiossa, Pöytyällä ja Uudessakaupungissa todettiin kussakin yksi uusi tartunta.

Koko maan rokotuskattavuus on tällä hetkellä toisen annoksen osalta 81,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneessä väestössä. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 83,2 prosenttia. Suomessa on annettu kolmansia rokoteannoksia 5,4 prosentille 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohden 287,1 viimeisten 14 vuorokauden aikana. Sitä edeltävien 14 vuorokauden aikana ilmaantuvuusluku on ollut 219,62.

Turun Sanomat kertoo alueen koronaluvut arkipäivisin heikentyneen tautitilanteen takia.