Turkuun Eerikinkadulle marraskuun alussa avautuneen Rebelle Café Bakery Bistron tarina sai alkunsa jo kuutisen vuotta sitten, kun siskokset Isabella ja Rozanne Fors osallistuivat Turussa ravintolapäivään perustamalla Café Rebellen ja leipomalla värikkäitä leivoksia. Nimi pop up -kahvilalle löytyi sattumalta kuohuviinipullon kyljestä. Se on myös sekoitus siskosten nimistä ja kuvaa vintagehenkeä, joka näkyy kahviloiden sisustuksissa.

Siitä asti siskosten haaveena on ollut perustaa oma kahvila Turkuun. Sopivaa mummonmökkitunnelmaista paikkaa ei etsinnöistä huolimatta löytynyt. Viisi vuotta sitten Forsströmit perustivat Paraisille suureen suosioon nousseen Café Hallonbladin.

– Tänä syksynä aika oli oikea perustaa Hallonbladille vintagetatsilla sisustettu modernimpi sisar Turun keskustaan. Kun luovuimme mummonmökkiajatuksesta, aloimme nähdä tilat ihan uudella tavalla. Tämä tila vetosi meihin. Näimme heti, minkälaisen tästä voi saada, Isabella Forsström kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Innostuksen yrittäjyyteen siskokset ovat imeneet ravintola-alalla työskennelleiltä vanhemmiltaan. Isabella muistelee, että hän on aloittanut alalla kesätöissä 13-vuotiaana ja yrittäjänä 25-vuotiaana. Välissä hän haki ravintola-alan kokemusta Ruotsista.

– Toin sieltä tuliaisina reseptiikkaa ja erilaisen asenteen. Ruotsissa kiire oli ihan toista kuin Suomessa. Kehityinkin nopeudessa ja tehokkuudessa valtavasti. Ruotsissa panostetaan myös työntekijöiden hyvinvointiin, ja sitä haluan itsekin yrittäjänä korostaa.

Kaksikerroksisessa kahvilassa on lämmin ja hempeä ruusunpunainen tunnelma, joka houkuttelee niin kahville, lounaalle kuin etätyöskentelemäänkin. Vilkkaimman lounasajan jälkeen etenkin yläkerrassa on hiljaista ja rauhallista. Asiakaspaikkoja on yhteensä 50.

"Suosimme lähialueen raaka-aineita ja esimerkiksi sienet ja marjat keräämme itse."

Kahvilassa on arkisin tarjolla lounasta. Alakerrasta löytyy keitto- ja salaattipiste, jossa on tarjolla kasvis- ja vegaanipainotteista ruokaa. Salaattibuffetin proteiinin lähteitä ovat muun muassa tofu, pavut ja juustot. Päivän keittona on tarjolla muun muassa kasvissosekeittoja, suppilovahverokeitto, punajuuri-vuohenjuustokeittoa ja mustajuurikeittoa.Suosimme lähialueen raaka-aineita ja esimerkiksi sienet ja marjat keräämme itse.

Päivittäin on lisäksi tarjolla keittiöstä tilattava vaihtuva annos. Testipäivänä tarjolla oli ylikypsää possun niskaa, hunaja glaze ja uunijuureksia. Annos oli kaunis ja sopivan kokoinen. Nyhtöpossu oli ihanan mureaa ja uunijuurekset täydensivät hyvin sen pehmeää makua.

Arkisin on lisäksi tarjolla halloumi-, liha- ja ketoburgeri maalaisranskalaisten kera. Tarjolla on myös gluteeniton vaihtoehto. Vitriinistä löytyy joka päivä suolaisia ja makeita herkkuja. Lauantaisin katetaan brunssi vaihtuvalla menulla.

– Ketoburgereista on tulossa hitti. Meillä ei ollut alun perin aikomusta valmistaa niitä, mutta kyselyjä tuli niin paljon, että nappasimme siitä kiinni. Ketoburgerin sämpylät tulevat läheltä Fiilis Foodsilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lisäksi Rebellestä on saatavilla tilauskakkuja juhliin ja muihin tilaisuuksiin.

– Tilauskakut ovat yksi meidän vetonauloistamme. Rakastan suunnitella ja kokeilla uusia reseptejä. Tuotekehittely on vahvuuteni ja yksi lempijutuistani tässä työssä. Nyt suunnittelemme, mitä kivaa voimme tarjota Itsenäisyyspäivälle, Isabella Forsström sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.