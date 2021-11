Lumisateen ja aamuliikenteen yhdistelmä saa tiet liukkaiksi – autoilijoita kehotetaan varovaisuuteen

Vast: Varovaisuus liikenteessä

Hassua miten autoilijat aina muistavat valittaa miten muut aina rikkoo sääntöjä vaikka fakta on se että autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisistä kolareista 2/3 on autoilijoiden syytä.



Katselin muuten tässä juuri vähän aikaa sitten keskustelua missä jotkut kivenkovaan väittivät että ratapihankadun ja koulukadun risteyksessä ei saisi ajaa pyörällä yli vaan pitäisi taluttaa, ja tämä'n takia kääntyvän auton ei tarvitsisi väistää suoraan menevää pyörää. Olen joskus kuvitellut että autoilijoilla olisi liikennesäännöt edes suunnilleen hanskassa, koska on se autokoulukin käyty, mutta nyt olen kyllä muuttamassa mieltäni.