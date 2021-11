Eteläisen Afrikan maista saapuvat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Turun lentoasemalla sekä Naantalin ja Turun satamissa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt lauantaina, 27.marraskuuta, Naantalin, Porin, Rauman ja Turun kaupungit järjestämään terveystarkastuksen kaikille maahan saapuville henkilöille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu uuden koronavirusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset maahantulijat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte. Uuden virusmuunnoksen arvioidaan muodostavan merkittävän epidemiauhan, sillä sen epäillään leviävän aiempia virusmuunnoksia nopeammin ja mahdollisesti aiheuttavan tautitapauksia myös täyden rokotussarjan saaneille.

Uuden Etelä-Afrikan koronavirusmuunnoksen (B.1.1.529) vuoksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt kaksi kiireellistä päätöstä koskien rajanylityspaikkojen terveysturvallisuutta. Molemmat päätökset ovat tulleet voimaan välittömästi ja ovat voimassa vuoden loppuun asti.

Tartuntalain 16 pykälän nojalla Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tietyistä eteläisen Afrikan maista Suomeen saapuvat henkilöt osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte. Määräys pakolliseen terveystarkastukseen osallistumisesta koskee henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 päivän sisällä oleskelleet Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Botswanassa, Zimbabwessa, Lesothossa, Eswatinissa (Swazimaa), Mosambikissa tai Malawissa.

THL päivittää maaluetteloa sitä mukaan, kun uutta tietoa saadaan. Määräys terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske alle 6-vuotiaita lapsia.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tartuntatautilain 15 pykälän perusteella määrännyt Naantalin, Porin, Rauman ja Turun kaupungit järjestämään terveystarkastukset henkilöille, jotka saapuvat maahan Turun lentoaseman tai Naantalin, Porin, Rauman tai Turun satamien kautta ja ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet edellä listatuissa maissa.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä.