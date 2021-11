Turku päätti perjantaina sittenkin julkistaa kansliapäällikkö Tuomas Heikkisen ehdotuksen, joka viedään kaupunginhallitukseen maanantaina. Turku yrittää ratkaista lakkoiluun johtaneen Arkea-kiistan siten, että päiväkotien ja koulujen ruokahuolto vedetään markkinoilta Turun sidosyhtiöön eli niin sanottuun in house -yhtiöön. Jo aiemmin päätetty ruokapalvelujen kilpailutus keskeytetään. In house -mallista päätettäisiin myöhemmin. Eräs mahdollisuus on, että palvelujen tuotanto siirtyy jo valmiiksi olemassa olevaan Kaarea-yhtiöön.

Heikkinen ehdottaa, että Arkeaan jäävien palvelujen osalta yhtiö edelleen oikeutettaisiin vaihtamaan Avainta ry:n työehtosopimus edullisempiin MaRa- ja Kita-sopimuksiin maaliskuusta 2022 alkaen.