Poliisi kaipaa edelleen havaintoja maaliskuussa kadonneesta Lea Leikarista

Lounais-Suomen poliisi tiedottaa pyytävänsä edelleen havaintoja ja tietoja Lea Leikarin katoamiseen liittyen. Leikari katosi torstaina 11. maaliskuuta kotoaan Eurajoen Sydänmaalta. Viimeisin havainto naisesta on tehty hänen katoamisiltanaan noin kello 19.30, jolloin hän oli kotonaan. Tämän jälkeen Leikarin liikkeistä ei ole tietoa. Leikarin asunnon lähiympäristössä on tehty useita etsintöjä tämän löytämiseksi. Lisäksi etsintöjä on tehty muuallakin tutkinnassa esiin tulleiden tietojen perusteella.

Katoamispäivänä Leikarin asunnon pihalla olleeseen riistakameran kuvaan on tallentunut noin kello 18.30 aikaan pakettiauto. Poliisi pyytää havaintoja kyseisestä pakettiautosta sekä sen liikkeistä ja kuljettajasta tapahtuma-aikaan.

Pakettiautoon liittyvät ja kaikki muut mahdolliset Leikariin liittyvät havainnot tai tiedot pyydetään ilmoittamaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, WhatsApp-viestein numeroon 050 411 7655 tai soittamalla maanantaista torstaihin kello 9.00-16.00 välisenä aikana Rauman poliisiaseman päivystykseen numeroon 029 541 7780.

