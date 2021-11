Turkulainen museo Ett hem sulkee ovensa naapurissa tehtävän purku- ja rakennustyön ajaksi

Turussa Piispankadulla sijaitseva museo Ett hem sulkee ovensa joulukuussa ja on kiinni ainakin koko ensi vuoden. Syynä ovat naapurirakennus Gadolinian purkutyöt sekä Åbo Akademin kampusalueella tapahtuvat rakennustyöt.

Museon esineiden suojaaminen on aloitettu.

Museon henkilökunta keskittyy kokoelmatyöhön, digitalisointiin ja konservointiin museon ollessa suljettuna. Museoesineet valokuvataan, ja kokoelmien julkaisemista Finnaan jatketaan. Ett hem avataan vierailijoille sitten, kun on jälleen mahdollista järjestää turvalliset museokäynnit. Ensi vuoden aikana Ett hem avaa digitaalisen museonsa, joten tulevaisuudessa Ett hem -museossa voi vierailla myös virtuaalisesti.

Ett hem on konsuli Alfred Jacobssonin ja hänen vaimonsa Hélènen Åbo Akademin säätiölle lahjoittama kotimuseo. Aluksi museo avattiin yleisölle vuonna 1932 alkuperäisessä rakennuksessaan Hämeenkadulla. Nykyisellä paikalla museo on toiminut vuodesta 1965. Museossa on esillä Jacobssonien keräämät taide-, esine- ja huonekalukokoelmat.