Uudet ravintolarajoitukset voimaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä

Valtioneuvosto kiristää ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoja leviämisvaiheessa olevilla alueilla Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä sekä Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Rajoitukset asuvat voimaan sunnuntaina 28. marraskuuta kello 00 alkaen.

Uusien rajoitusten mukaan anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy kello 17 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 05-18. Ennen anniskelun päättymistä myytyjen alkoholijuomien nauttiminen on sallittu yhden tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen. Alkoholijuomien anniskelu on sallittu kello 17 jälkeen vain käyttämällä koronapassia.

Jos ravintolassa ei kuitenkaan anniskella alkoholijuomia, liikkeen saa pitää avoinna kello 05-01. Esimerkiksi pikaruokapaikat ja kahvilat voivat olla avoinna kuten nykyisinkin. Myös baarit ja ruokaravintolat voivat olla auki kello 05-01, jos ne eivät anniskele alkoholijuomia.

Ravintoloissa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravintolan kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Vaihtoehtona edellä mainituille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.