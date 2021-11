THL ja STM: Koronatartuntojen määrä kasvaa ja sairaalahoidon kuormitus lisääntyy

Viime viikolla Suomessa todettiin noin 7 200 uutta koronavirustartuntaa. Viimeksi kuluneen kolmen viikon aikana on tehohoitoon tulleiden koronaviruspotilaiden viikoittainen määrä lähes kolminkertaistunut. Tiedot käyvät ilmi Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n koronaviruskatsauksesta.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana (8.-21.11.) uusia koronatartuntoja ilmaantui Suomessa 237 sataatuhatta asukasta kohden. Lokakuun puolivälissä uusia tartuntoja ilmaantui 14 vuorokaudessa 133 sataatuhatta asukasta kohden, minkä jälkeen tapausilmaantuvuus on ollut jatkuvassa kasvussa.

Alle 12-vuotiaiden lasten tapausilmaantuvuus on noussut viime viikkoina. Sairaalahoidon tarve alle 12-vuotiailla on kuitenkin hyvin harvinaista, eikä sen ilmaantuvuudessa ole havaittu muutosta, vaikka tartunnat ovat lisääntyneet.

Viimeisen kuukauden aikana koronapotilaiden sairaalahoidon kuormitus on ollut nousussa. Viime viikolla maan erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 147 uutta koronaviruspotilasta ja tehohoitoon 35 uutta koronapotilasta. Tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin eiliseen mennessä yhteensä 1 302.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

STM ja THL kertovat, että erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on merkittävästi suurempi rokottamattomilla kuin kaksi kertaa rokotetuilla. Rokottamattomat ovat elo-lokakuun aikana päätyneet koronatartunnan seurauksena erikoissairaanhoitoon 19 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 33 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut.

Rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 86,4 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 81,1 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta eiliseen mennessä. Kolmannen rokoteannoksen on saanut 203 023 henkilöä eiliseen keskiviikkoon mennessä.

Viime viikolla koronavirustestejä tehtiin yli 113 200. Testausaktiivisuus on viime viikkoina ollut tasaisessa kasvussa. Lokakuun lopulla testejä tehtiin viikossa vain noin 80 700. Viime viikolla testatuista näytteistä oli positiivisia 6,3 prosenttia. Kahdella edeltävällä viikolla osuus oli 5,9 prosenttia ja lokakuun lopulla 5,2 prosenttia.