SOS-Lapsikylän Apuu-chattiin hakeutuvien lasten keskuudessa nousee päivittäin esille itsetuhoisuus. Moni kokee, ettei jaksa enää, muttei saa apua, vaikka onkin sitä hakenut. Apuu-chatissa näkyy suoraan sekä lasten hätä että palvelujärjestelmän haasteet vastata hätään.

Kuluneen syksyn aikana Apuu-chatin päivystäjät ovat ottaneet kiireellisesti yhteyttä viranomaisiin yli 110 kertaa. Puolet näistä yhteydenotoista on koskenut lasten itsetuhoisuutta.

– Syys–lokakuussa olemme päivittäin tehneet jatkotoimenpiteitä, joista puolet on liittynyt itsetuhoisiin tekoihin ja ajatuksiin tai itsemurha-aikeisiin, kertoo tiedotteessa Apuu-chatin projektipäällikkö Johanna Virtanen.

Chatin päivystäjät ottavat tapauksesta riippuen yhteyttä hätänumeroon, poliisiin, lastensuojeluun tai koulun oppilashuoltoon.

Yhteensä Apuu-chattiin on tänä vuonna tullut yli 30 000 yhteydenottoa. Lapset ottavat noin sata kertaa päivässä yhteyttä chattiin kertoakseen aikuiselle hädästään tai huolistaan. Viidesosa yhteydenotoista koskee mielen hyvinvointia.

Myös Kouluterveyskyselyn mukaan monet lapset ja nuoret kärsivät mielenterveysongelmista. Esimerkiksi noin 30 prosenttia nuorista tytöistä kertoi tämän vuoden kyselyssä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuksesta, mikä on selvää kasvua aikaisempiin vuosiin. Pojilla vastaava luku oli noin kahdeksan prosenttia.

– Moni lapsi tiedostaa tarvitsevansa apua esimerkiksi ahdistukseen ja sen purkautumiseen itsensä satuttamisena, mutta kertoo, että kukaan ei auta, toteaa Virtanen.

Virtasen mukaan Apuu-chatissa näkyy lapsia, jotka ovat itse motivoituneita avun hakemiseen, mutta eivät sitä saa. Lapset osaavat jopa sanoittaa, että kotikunnan palvelut ovat ruuhkautuneet.

– Lapsilla on kokemusta siitä, että ahdistaa ja on ajatuksia siitä, että ei jaksa enää, mutta kukaan ei auta, vaikka apua on jo pyytänyt. Hätää kärsivä lapsi ei voi odottaa, hän kaipaa nopeita konkreettisia tekoja, Virtanen sanoo.

Virtanen kertoo, että Apuu-chatista otetaan yhteyttä lasten kotikuntien palveluihin, mutta häntä tuskastuttaa ajatus kuntien ruuhkautuneista palveluista.

– Miten voimme luvata vievämme lapsen asiaa eteenpäin, jos kuntien resurssit eivät riitä?, hän pohtii.

SOS-Lapsikylässä toivotaan, että hyvinvointialueet ja kunnat pystyvät luomaan sellaisen palvelujärjestelmän, joka pystyy vastaamaan lasten tarpeisiin ja hätään.