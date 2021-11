Tomi Yli-Kyyny siirtyy Carunasta Fenniaan

Fennian uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Tomi Yli-Kyyny, joka ilmoitti vastikään lähtevänsä Carunasta. Yli-Kyyny aloittaa tehtävässä toukokuun alussa.

Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka on ilmoittanut lopettavansa nykyisessä toimessa työskenneltyään konsernissa toimitusjohtajana lähes 20 vuotta.

Tomi Yli-Kyyny on työskennellyt Caruna Networksin toimitusjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Yli-Kyynyllä on yli 20 vuoden kokemus vakuutusalan johtotehtävistä. Hän on toiminut Poraston toimitusjohtajana 1999–2000, Pohjolan johtoryhmän jäsenenä vuosina 2000–2005 sekä Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2005–2011. Vuodesta 2019 lähtien Yli-Kyyny on toiminut Fennian hallituksen jäsenenä.