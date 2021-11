Taloushallintopalveluja tarjoava Rantalainen on ostanut pohjalaisen tilitoimiston Ekovan koko osakekannan. Myyjinä ovat tasaosuuksin yrityksen perustajat Kennet Strand, Ove Nygård ja Mikael Finne. He kaikki jatkavat Rantalaisen palveluksessa.

Pohjanmaalta Mustasaaresta toimivan Ekovan liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa ja sillä on viisitoista työntekijää. Yritys on perustettu loppuvuodesta 2018, kun kaksi 1980-luvulla perustettua paikallista tilitoimistoa yhdistyivät.

Rantalaiselle yrityskauppa on vuoden sisällä jo viides Pohjanmaalla, jossa sillä on tämän jälkeen noin 40 prosentin markkinaosuus. Alkuvuodesta Rantalainen osti muun muassa Pohjanmaan suurimpiin alan toimijoihin kuuluneen pietarsaarelaisen Norlic Oy:n.