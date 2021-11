Suomalaiset menettäneet tänä vuonna kymmeniä miljoonia verkkohuijauksissa – L-S:n poliisi listasi suojautumiskeinoja

Suomalaiset ovat menettäneet tänä vuonna jo 35 miljoonaa euroja verkkorikollisille. Huijauksista 20 miljoonaa euroa on saatu estettyä tai palautettua. Huijaukset kohdistuvat erityisesti ikääntyneisiin.

Lounais-Suomen poliisi listasi toimia, joilla voi suojata itseään ja läheisiään huijauksilta.

Tekstiviesteissä tai sähköposteissa tulevia linkkejä sekä IT-tuen nimissä tulevia odottamattomia puheluita on syytä varoa. Myös pankin, poliisin tai muun viranomaisten nimissä tulevien puheluiden kanssa on hyvä olla tarkkana. Syytä on varoa myös hakukoneen ehdottamia linkkejä pankkien tai viranomaisten sivuille sekä nettisivuilta ponnahtavia yllätysvoittoja tai arvontoja.

Poliisi muistuttaa, että pankit ja viranomaiset soittavat erittäin harvoin odottamatta. On hyvä varmistaa, onko puhelu varmasti taholta, jonka nimissä soittaja esittäytyy. Verkkopankkiin tai viranomaisten palveluun tulee aina kirjautua oikean verkkosivun kautta. Varmin tapa päästä oikealle sivulle on kirjoittaa verkkoselaimen osoitekenttään yrityksen tai viranomaisen suora osoite. Osoitteen voi tallentaa kirjanmerkiksi. Myös pankin tai viranomaisen tarjoama sovellus on turvallinen.